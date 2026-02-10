女拖行新北所長致死 「以為他會放手」不認殺人罪

拖撞新北市清水派出所長劉宗鑫致死，毒駕女陳嘉瑩延不認殺人罪，以為開車後劉宗鑫會放手，未預料到死亡結果。（資料照）

女子陳嘉瑩前年拒檢衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。當時也在場員警今天出庭稱目睹陳女車輛蛇行未煞車；陳女則不認殺人罪，以為開車後劉宗鑫會放手，未預料到死亡結果。

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫民國113年9月30日深夜執行攔查時，遭持有毒品的陳嘉瑩開車衝撞、拖行後撞擊護欄身亡。新北地檢署依殺人罪、駕駛動力交通工具妨害公務執行等罪嫌起訴陳女，6日至11日連4天由新北地方法院國民法官參與審理。

當時與劉宗鑫一起執勤的楊姓員警今天下午出庭證稱，當時發現陳女的車是逾檢註銷車輛，2人上前要取締交通違規開單，劉宗鑫站在駕駛座旁向陳女問話，他則站在車輛左後方警戒。

法官當庭勘驗密錄器畫面，劉宗鑫與陳女對話客氣，陳女出示皮夾時疑似被發現違禁品，劉宗鑫向陳女表示「拿出來，我看到了」，要求她下車，並將手伸入駕駛座車窗內拉住陳女衣袖疑防止逃跑，此時陳女突踩油門拖著劉宗鑫加速逃逸。

楊姓員警說，當下看到所長被車輛拖行時有試圖拉住他卻來不及，立即回頭跳上巡邏車追趕，但在發動車輛時就聽到遠處傳出很大碰撞聲；楊員說，當時目睹陳女的車蛇行前進，認為陳女應是想將所長甩開，且也未見煞車燈亮起。

此外，陳女辯護人則認為當時警方未進行合理盤查，被害人律師則表示，根據警察職權行使法第8條第2項，警察因駕駛有異常舉動而懷疑其有危害行為時，得強制駕駛離車，因此劉宗鑫是依法執行盤查。

陳嘉瑩今天在庭上堅持不認殺人罪，強調自己並無殺人意圖而是一場意外，當時她被劉宗鑫拉著衣袖影響開車，也非故意開車撞擊施工護欄；她以為開車後劉宗鑫會放手，並未預料到會有死亡結果。

審判長詢問，為何當時不減速，且撞到護欄時有無聽到碰撞聲；陳女回答，當下一心只想著擺脫警員，沒有多想，也不確定是否有聽到撞擊聲。

劉宗鑫父親在庭上表示，事發至今他感受不到陳女有絲毫悔意，陳女提及希望顧慮她有小孩，「難道宗鑫不是我的小孩嗎？」他說，每個人成長過程都有辛苦一面，但不能因自己曾受過傷害，就把傷害轉到他人身上承擔。他的訴求就是一命抵一命。

