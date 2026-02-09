為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉市男子搶銀樓4兩多金項鍊騎車欲逃跑 警民合作攔截逮捕

    2026/02/09 19:00 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市警方在民眾協助下，迅速圍捕逮到涉嫌搶奪金項鍊的張姓男子。（民眾提供）

    嘉市警方在民眾協助下，迅速圍捕逮到涉嫌搶奪金項鍊的張姓男子。（民眾提供）

    年關將近，黃金價格持續攀升，今日下午一名男子持刀到嘉義市東市場內一間銀樓搶走金項鍊一條，男子騎車欲逃跑時，多名路過民眾見義勇為，與趕到現場警力合力圍捕攔截搶嫌，當場起獲被搶4兩多金項鍊（市價近80萬元），警訊後依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    嘉市警方今下午2點多接獲報案，轄內一間銀樓發生搶案，員警獲報啟動加強重要節日緊急應變機制，迅速調派線上巡邏警力趕到現場，並同步通報相關單位實施攔截圍捕，案發現場多名民眾見狀，也協助警方圍捕涉案的張姓男子，並查獲4兩多金項鍊。

    黃姓網友今下午在「嘉義綠豆大小事」貼文，涉搶銀樓男子疑似持刀搶劫，犯案時騎乘機車停在附近、未熄火，還稱該名男子昨天曾到附近提前查探地形、逃跑路線，許多網友湧入留言「挑一個人多的市場，這腦真的是進水」、「應該是故意被抓的」，也有網友直呼「恐怖」、「可怕」。

    警方表示，初步調查男子未持刀，現場未造成人員受傷。市警局長陳明志晚間到南門派出所頒發破案獎金，他表示，黃金價格狂飆，銀樓業者成為歹徒眼中肥羊，此案能即時破獲，仰賴員警平時勤教精練以及警民合作成果。他強調，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播