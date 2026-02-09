嘉市男子搶銀樓4兩多金項鍊騎車欲逃跑 警民合作攔截逮捕

嘉市警方在民眾協助下，迅速圍捕逮到涉嫌搶奪金項鍊的張姓男子。（民眾提供）

年關將近，黃金價格持續攀升，今日下午一名男子持刀到嘉義市東市場內一間銀樓搶走金項鍊一條，男子騎車欲逃跑時，多名路過民眾見義勇為，與趕到現場警力合力圍捕攔截搶嫌，當場起獲被搶4兩多金項鍊（市價近80萬元），警訊後依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉市警方今下午2點多接獲報案，轄內一間銀樓發生搶案，員警獲報啟動加強重要節日緊急應變機制，迅速調派線上巡邏警力趕到現場，並同步通報相關單位實施攔截圍捕，案發現場多名民眾見狀，也協助警方圍捕涉案的張姓男子，並查獲4兩多金項鍊。

黃姓網友今下午在「嘉義綠豆大小事」貼文，涉搶銀樓男子疑似持刀搶劫，犯案時騎乘機車停在附近、未熄火，還稱該名男子昨天曾到附近提前查探地形、逃跑路線，許多網友湧入留言「挑一個人多的市場，這腦真的是進水」、「應該是故意被抓的」，也有網友直呼「恐怖」、「可怕」。

警方表示，初步調查男子未持刀，現場未造成人員受傷。市警局長陳明志晚間到南門派出所頒發破案獎金，他表示，黃金價格狂飆，銀樓業者成為歹徒眼中肥羊，此案能即時破獲，仰賴員警平時勤教精練以及警民合作成果。他強調，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸。

