同袍借宿醉倒 噁男強行口交還炫燿慘了

高市鄭姓職業軍人趁男同袍借宿酒醉，被控兩度幫他口交並意圖錄影，事後還炫燿把他「吃掉」，被害人雖替他求處緩刑，仍被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，併處執行刑4年半，他不服上訴被駁回並定讞。

判決書指出，2022年8、9月間，被害人A男曾兩度借宿鄭男住處並飲酒作樂，終因不勝酒力醉倒。鄭男涉嫌趁機對他口交2次。案經A男向部隊督導長舉發後，報請高雄憲兵隊處理後移送法辦。

辦案人員傳喚鄭男到案說明，製作筆錄後，依觸犯乘機性交罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔鄭男則坦承犯行，並與A男達成和解，已給付調解金，A男甚至替他求情，同意以予緩刑或從輕量刑。

1、2審法官指出，鄭男犯案行為時，更出現錄影動作，犯後又對他人宣揚已將A男吃掉等語，非但侵害對方性自主權，更損害其在外名節，使A男遭受異樣眼光看待，影響正常交友及生活。此外，鄭具有軍人身分，對同袍犯案，破壞軍中秩序、打擊軍隊士氣，所造成之危害、影響非輕，難認有絲毫可憫恕的情形，兩罪各處有期徒刑3年半，併執行刑4年6月。鄭男不服上訴，被最高法院判決駁回，全案落幕，即將入監執行。

