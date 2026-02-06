軍人涉拍攝少女性愛影片 賠百萬元換緩刑

曾姓現役軍人涉嫌誘拐未成年少女拍攝猥褻影片，賠償百萬元和解，被高雄高分院宣告緩刑。（情境照）

高市曾姓現役軍人涉嫌誘拐未成年少女拍攝性愛影片，還在她臀部書寫「母豬」、「情趣用品」等文字，被地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判徒刑2年，案經高等法院高雄分院審理後，審酌他賠償100萬元和解，宣告緩刑3年。

判決書指出，2021年5、6月間，曾男經由網路認識未滿18歲Ａ女後，交往成為男女朋友。同年10月16日起，至2022年初，在高市某旅館房間涉嫌以手機拍攝她性愛影片。

2022年5、6月間，曾男又在Ａ女位於鳳山區住處，涉嫌拍攝猥褻等影片，甚至在她臀部書寫「母豬」、「情趣用品」、「精液廁所」等文字並錄影，後來甚至把影片上傳給他人觀看。

高雄地院開庭調查後，認定曾男觸犯3罪，拍攝少年性交行為之電子訊號等罪，分別判有期徒刑處1年1月、1年1月和1年4月，併執行刑2年。

曾男不服上訴，高雄高分院審酌曾男賠償100萬元和解，並取得被害人家屬諒解，刑度不變，但予以緩刑3年，期間交付保護管束，並接受法治教育4場，仍可上訴。

