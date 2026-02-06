為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    軍官出差涉性侵女同袍 遭撤職提抗告吞敗

    2026/02/06 06:51 記者鮑建信／高雄報導
    海軍陸戰隊少校軍官涉嫌性侵女同袍遭撤職，向高雄高等法院提起抗告被駁回定讞。（記者鮑建信攝）

    海軍陸戰隊少校軍官阿國（化名）與女同袍出差，參加飯店活動飲酒後，陪同她進入房間，涉嫌趁機性侵，經軍方下令撤職後，他不服提起抗告，被高雄高等行政法院駁回並定讞。

    據了解，阿國原為陸戰隊指揮部所屬戰鬥支援大隊少校通信官，前於2024年5月29日任職國防部海軍司令部督察長室少校監察官時，因公出差投宿宜蘭某飯店。

    當天晚上，阿國等人參加活動後，陪同不勝酒力的同袍甲女進入房間休息之際，涉嫌對她趁機性侵，案經宜蘭地院提起公訴，並被判處有期徒刑3年4月，軍方開鍘下令撤職。

    阿國抗告指出，海陸指揮部就本件懲罰基礎事實並未進行任何調查，單憑檢察官起訴書即召開評議會下令免職，程序實屬粗略。又說，性侵案現正由刑事法院審理中，為防止裁判歧異或矛盾之必要，請撤銷原裁定，並依行政訴訟法另案刑事案件確定前，停止訴訟程序。

    高高行指出，行政法院可自行調查審理，依職權獨立認定，不受刑事法院認定事實之拘束，判決阿國敗訴，不得再抗告。

