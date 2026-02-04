極樂清泉崗！負責綠能軍士官週週找粉味 被判重刑

空軍清泉崗基地爆發綠能索賄和喝花酒弊案，涉案的軍士官被判重刑。（資料照）

台中清泉崗的空軍第三戰術戰鬥機聯隊爆發光電弊案，涉案的軍士官今天遭重判！關鍵在於檢方掌握關鍵證據指出，涉案的軍士官要求光電業者招待「粉味」，週週要業者找「傳播妹」陪酒，又要求到摩鐵開房間，業者受不了，才向檢調檢舉。

位於台中清泉崗的空軍第三戰術戰鬥機聯隊，許姓中校科長與退役中校葉姓雇員，藉由陳姓士官長、少校蔡姓參謀官等辦理三聯隊太陽光電發電設備標租案時，接受光電開發仲介陳男及廠商黃男等行賄與性招待，彰化地方法院依貪污治罪條例將6人重判13年到8年不等刑期。

審理期間，許姓中校科長和蔡姓中校退役雇員皆否認犯行，但葉姓中校退役雇員、陳姓士官長、掮客及業者都已坦承犯行和供出資金流向，最後許男、葉男被判11年8月、13年重刑，陳姓士官長8年6月；陳姓仲介判刑1年8月，黃姓廠商判刑6月。

在所有涉案的軍士官中，以葉男（47歲）和陳姓士官長（33歲）行徑最為誇張，2人被掮客陳男帶到高檔餐廳大吃大喝，結束再帶到旅館開房間，每次性招待時間、次數和傳播妹價碼多少，都被爆料者記錄下來，想賴都賴不掉。

起訴書揭露2人荒唐的「淫慾」，2022年9月23日，當天餐宴錢才5000元，但叫來一名傳播妹陪酒就要1萬2000元，接下來每個禮拜都叫傳播妹陪酒攤，平均一攤就要4、5萬元，到11月間則到汽車旅館開喝，叫3名傳播妹，一攤就要9萬4000元。

起訴書指出，被告等人為慶祝上網招標成功，由掮客陳男帶葉、陳兩人到台北市某頂級會館，女陪侍除陪酒還包括性服務，每名傳播妹價碼為4萬2412元。

起訴書指出，葉姓雇員、陳姓士官長兩人從2022年9年至隔年11月軍旅生涯，幾乎是每週都有節目，地點經常選汽車旅館，每次必有傳播妹作陪。

掮客陳男持續向綠能廠商黃男索賄，陳男再帶軍士官飲酒、性招待，陳男再逼負責的軍官改標案金額和內容，但黃男付出5000多萬的賄款後感歎「自己被剝得一乾二淨」，不想再玩，被迫找來其他有意投標的綠能廠商，此案才被揭發開來。

