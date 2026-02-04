台中自小客左轉 騎士嚇到自摔險鑽車底

台中市鄭姓男子昨晚駕駛自小客車行經樹德、育才路口想左轉，巫姓騎士疑嚇到自摔，差一點就鑽進車底下，全身多處擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

台中太平區樹德路與育才路口，昨晚發生一起交通事故，一輛由鄭姓男子（49歲）駕駛的自小客車，行經路口想左轉暫停，對向直行巫姓騎士（32歲），疑似嚇到緊急煞車自摔，人車往前滑行，機車撞到路邊自小貨車，人則滑行撞到鄭男自小客，險衝進車底，全身多處擦挫傷，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

這起車禍發生昨晚8點21分，當時鄭姓男子（49歲）駕駛自小客車，沿樹德路往北直行，到了育才路口想左轉停車，沒想到此時對向騎乘機車的巫姓騎士（32歲），疑似嚇到緊急煞車自摔，人車往前滑行，人差一點就滑進鄭男的車子底下。

巫姓騎士經送醫後檢查，全身多處擦挫傷，所幸無生命危險，雙方無飲酒或毒駕情事，警方目前已調閱相關影像還原事故發生經過，並由交通警察大隊分析研判釐清。

