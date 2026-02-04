為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中自小客左轉 騎士嚇到自摔險鑽車底

    2026/02/04 12:42 記者陳建志／台中報導
    台中市鄭姓男子昨晚駕駛自小客車行經樹德、育才路口想左轉，巫姓騎士疑嚇到自摔，差一點就鑽進車底下，全身多處擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市鄭姓男子昨晚駕駛自小客車行經樹德、育才路口想左轉，巫姓騎士疑嚇到自摔，差一點就鑽進車底下，全身多處擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中太平區樹德路與育才路口，昨晚發生一起交通事故，一輛由鄭姓男子（49歲）駕駛的自小客車，行經路口想左轉暫停，對向直行巫姓騎士（32歲），疑似嚇到緊急煞車自摔，人車往前滑行，機車撞到路邊自小貨車，人則滑行撞到鄭男自小客，險衝進車底，全身多處擦挫傷，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

    這起車禍發生昨晚8點21分，當時鄭姓男子（49歲）駕駛自小客車，沿樹德路往北直行，到了育才路口想左轉停車，沒想到此時對向騎乘機車的巫姓騎士（32歲），疑似嚇到緊急煞車自摔，人車往前滑行，人差一點就滑進鄭男的車子底下。

    巫姓騎士經送醫後檢查，全身多處擦挫傷，所幸無生命危險，雙方無飲酒或毒駕情事，警方目前已調閱相關影像還原事故發生經過，並由交通警察大隊分析研判釐清。

    台中市鄭姓男子昨晚駕駛自小客車行經樹德、育才路口想左轉，巫姓騎士疑嚇到自摔，差一點就鑽進車底下，全身多處擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中市鄭姓男子昨晚駕駛自小客車行經樹德、育才路口想左轉，巫姓騎士疑嚇到自摔，差一點就鑽進車底下，全身多處擦挫傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播