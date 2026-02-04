女毒蟲遇警上門大鬧醫院遭壓制 口袋查獲喪屍煙彈

中壢警方在部醫查緝逮方姓女通緝犯，並在方女身上搜出喪屍煙彈。（取自Threads）

有民眾在Threads發文表示，「沒人跟我說回診也能看到通緝犯被押走欸。」並附上警方逮人過程的影片，影片中可以看到方女情緒相當激動，不斷咆哮，警方將她帶走時還不斷掙扎，拒絕配合，最終遭員警壓制在地，一旁有許多就醫民眾目睹全程，驚嚇直呼太刺激。

普仁派出所副所長胡愷峯今（4）日說明，普仁所員警於昨日下午4點30分許接獲線報，循線前往中壢區中山路查巡，恰逢45歲方姓女子疑似於衛福部桃園醫院內情緒激動，立即上前盤查，經確認方女為通緝犯身分後，將其逮捕帶回，警方於附帶搜索時，在方女外套口袋內查獲俗稱「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯（Etomidate）」1顆，全案依傷害通緝、毒品危害防制條例案依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，春節將近，警方將持續強化毒品、毒駕、酒駕等各項查緝作為，嚴正執法，以維護社會治安與市民安全。

