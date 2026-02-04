自小客車尾著火滿街跑！馬公市區警笛四起急找 駕駛開到加油站......

大家加油站前停滿消防車，卻未見火勢。（澎湖交通觀察日誌提供）

驚險一瞬間！澎湖縣今（4）日傳出自小客車車尾著火，但因駕駛未察覺，竟開著車滿街跑，讓路旁人車為之傻眼，立即向澎湖縣政府消防局報案，由於車輛是機動性，冒煙車四處亂跑，形同不定時炸彈，消防局出動3車7人尋找，一時間馬公市區警笛聲大作，情勢一度相當緊張。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（4）日上午10時12分，民眾向消防局報案指稱，看到一台車尾部著火，但那台車開去哪裡也不知道。由於線索有限，因此消防局出動3車7人四處尋找，馬公市區頓時警笛聲四起，引發民眾相當驚恐，紛紛詢問何處發生火警？《澎湖交通觀察日誌》有民眾投稿，指稱大家加油站前有消防泡沫痕跡，並提供照片、影片佐證。

經澎湖縣政府消防局勤務人員，向大家加油站查證，該車停在加油站往簡易法庭之路旁，駕駛人向加油站借用滅火器自行滅火，隨後駕駛人聯絡保養廠將該車拖離現場，現場只剩下滅火器粉末殘跡。

根據了解，自小客車後車廂可能放置電池或其他易燃物，火起時可能未發現，直至濃煙竄入車內才驚覺事態嚴重，只能就近向加油站求援，借用滅火器，直接停在加油站前方，就噴灑消防泡沫搶救，讓人捏了一把冷汗，所幸及時撲滅火勢，未讓事態持續惡化，才解除1場危機。

加油站前方出現大量消防泡沫，未見起火車輛。（民眾提供）

