為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中龍井持柴刀猛刺叫囂醉男1刀斃命 證人出庭求情稱「誤殺」

    2026/02/03 15:30 記者陳建志／台中報導
    周姓男子去年3月20日刺死到門口叫囂的陳姓男子，今天周男友人「阿旺」出面作證，認為是誤殺，不是真要殺人。（圖由民眾提供）

    周姓男子去年3月20日刺死到門口叫囂的陳姓男子，今天周男友人「阿旺」出面作證，認為是誤殺，不是真要殺人。（圖由民眾提供）

    台中龍井區陳姓男子，去年3月20日晚上8點多，酒後到陳姓鄰居屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子（47歲）聽到不爽，隨手拿著1把砍柴刀走出屋外，將陳男推倒後順手刺了一刀，隨後返回屋內，陳男掙扎爬起後搖搖晃晃走回家，最後因失血過多不支倒地送醫不治，台中地院國民法庭本週進行審理，周男昨天出庭向陳男的媽媽致歉、認錯，強調並非蓄意殺人，今天證人「阿旺」出庭則替他喊冤，強調周男僅輕輕的刺下、是誤殺。

    去年3月20日晚間，龍井區遊園南路發生1起凶殺案，陳姓男子在家飲酒後，晚上8點多前往鄰居住處在屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子，怒氣沖沖順手從酒櫃拿著1把砍柴刀走出門，一出門就推倒因喝酒站立不穩的陳男，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

    陳男被刺後，掙扎起身，接著搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口，因沿途鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後，因失血過多不支倒地，陳男的媽媽發現後趕緊將他送醫，經急救仍不治。

    警方獲報後循線追查，約3個小時就將周男逮捕，依殺人罪將周男移送法辦，並羈押至今。

    國民法庭今天持續進行審理，事發地屋主阿旺出面作證，指事發後看到影片，認為周男是「誤殺」，因為若是真的要殺人，不會只是這樣輕輕動一下。

    阿旺還說，地方盛傳，死者陳男媽媽目擊死者陳屍時，身上插著刀，還說驗屍時檢察官發現死者身上有刀。但周男殺人的柴刀則被自己收起來，倘若如此，陳男來意就不善，會不會現在就是周男被殺死。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播