台中龍井持柴刀猛刺叫囂醉男1刀斃命 證人出庭求情稱「誤殺」

周姓男子去年3月20日刺死到門口叫囂的陳姓男子，今天周男友人「阿旺」出面作證，認為是誤殺，不是真要殺人。（圖由民眾提供）

台中龍井區陳姓男子，去年3月20日晚上8點多，酒後到陳姓鄰居屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子（47歲）聽到不爽，隨手拿著1把砍柴刀走出屋外，將陳男推倒後順手刺了一刀，隨後返回屋內，陳男掙扎爬起後搖搖晃晃走回家，最後因失血過多不支倒地送醫不治，台中地院國民法庭本週進行審理，周男昨天出庭向陳男的媽媽致歉、認錯，強調並非蓄意殺人，今天證人「阿旺」出庭則替他喊冤，強調周男僅輕輕的刺下、是誤殺。

去年3月20日晚間，龍井區遊園南路發生1起凶殺案，陳姓男子在家飲酒後，晚上8點多前往鄰居住處在屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子，怒氣沖沖順手從酒櫃拿著1把砍柴刀走出門，一出門就推倒因喝酒站立不穩的陳男，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男被刺後，掙扎起身，接著搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口，因沿途鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後，因失血過多不支倒地，陳男的媽媽發現後趕緊將他送醫，經急救仍不治。

警方獲報後循線追查，約3個小時就將周男逮捕，依殺人罪將周男移送法辦，並羈押至今。

國民法庭今天持續進行審理，事發地屋主阿旺出面作證，指事發後看到影片，認為周男是「誤殺」，因為若是真的要殺人，不會只是這樣輕輕動一下。

阿旺還說，地方盛傳，死者陳男媽媽目擊死者陳屍時，身上插著刀，還說驗屍時檢察官發現死者身上有刀。但周男殺人的柴刀則被自己收起來，倘若如此，陳男來意就不善，會不會現在就是周男被殺死。

