腦補自己被通緝竟衝撞警員逃逸 男子道歉求饒上訴被駁回

男子余嘉育去年7月18日清晨6時許，發現警方在台北市信義路五段91巷口執行路檢勤務，因自行腦補涉毒案件遭到通緝，且車內還有依托咪酯電子煙，先是假意配合受檢後，又駕車衝撞逃逸，最終在山區被警查獲。台北地院去年依妨害公務罪，判處余男有期徒刑8月。余男不服判決提起上訴，高等法院日前駁回上訴，認為原審判決量刑並無違法或失當。

檢警調查，余男有多項毒品前科，案發當時因駕車行經路檢崗時，車子出現搖晃及急煞等異狀，陳男等4名員警將他攔下盤查。余男疑因擔心車內有含依托咪酯電子煙被查獲，且不確定自己是否已因毒品案件被通緝，先是假意配合停車受檢，但腳仍控制著油門，準備逃逸。

陳姓警員發現余男神色有異，趕緊站在車前，雙手按在引擎蓋上，想打消余男逃逸念頭，但余男竟不顧前方陳員安危，執意開車衝撞，所幸警員及時翻身，未受撞擊，隨後警方連開兩槍制止，卻被余男逃逸。警方隨即進行圍捕，最終將其逮捕，並車內搜出含毒的電子煙主機，檢方偵訊後，依妨害公務罪起訴。

台北地院一審審酌，余男坦承犯行，表示有衝撞員警，且車內也有違禁物品，但考量非高速衝撞，且是畏罪逃亡，犯後承認犯行，需扶養母親及未成年子女等情狀，判處有期徒刑8月。

余男在高等法院二審開庭時，全部認罪，仍希望針對量刑上訴，並說在獄中有寫信給警員道歉，希望能判輕一點。

高等法院認為，被告駕車衝撞執勤員警，危及公權力與員警安全，情節難認輕微，並無特殊可憐因素可依刑法59條減刑；原審已綜合犯後態度、家庭狀況及未造成實害等情量處8月徒刑，屬接近最低刑度，量刑並無違法或失當，因此駁回上訴。

