幫女友喬職場糾紛 男友假冒法官這下GG了

呂姓男子的女友與同事發生職場糾紛，呂男為了幫女友出頭，竟穿上法官法袍拍照後，自製高雄少年及家事法院的識別證，假鬼假怪在群組上PO文「換新PASS。我沒跟你說嗎？」，同事覺得奇怪打電話給法院查詢，拆穿呂男假冒法官的行為，還好遇到「正牌」法官同意給他自新機會，輕判緩刑5年，但須向公庫支付20萬元。

判決指出，2023年12月，呂男得知女友在職場發生糾紛，呂男先是穿上法官法袍照了大頭照後，自製高雄少年及家事法院的識別證，他再把照片傳到自己、女友、同事的3人群組，假鬼假怪在群組上PO文：「換新PASS。我沒跟你說嗎？」。

呂男為了讓這場戲更真實，又下載少家法院院徽及公印文，並在電腦上以合成方式，重新製作一張印有股別、職稱的新識別證，接著又下載司法官考試及格證書，填上自己的姓名、國民身分證、出生日期後存在手機裡，準備隨時拿出來唬人。

同事覺得奇怪，打電話去法院查詢後，發現根本沒有呂男這號人物，法院得知有人假冒法官，也主動將案件移請高雄地檢署偵辦；呂男被逮後坦承犯行，正牌法官見他沒有前科，且已有悔意，因此同意給他自新機會，依偽造文書等罪判呂男徒刑1年，另宣告緩刑5年，但須參加法治教育10場次，並向公庫支付20萬元。

