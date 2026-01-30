毒品通緝犯躲7個月刑期 一邊跑路一邊賣毒

警方在李的住處內查扣毒品。（記者王冠仁翻攝）

52歲李姓男子先前涉及一宗毒品案，被判刑7個月，但他沒有入監服刑，輾轉成為通緝犯；他跑路期間為了籌措生活費，邊跑路邊賣毒，他專門透過手機通訊軟體來交易，而且只專賣給熟客。然而警方根據一宗毒品案溯源追查，循線查出他的行蹤並前往其住處逮人，還查扣大批毒品，當場人贓俱獲。

警方調查，李姓男子是毒品列管人口，他先前因為涉及一宗毒品案遭判刑7個月，但他沒有入監服刑，選擇跑路，在半年多前成為通緝犯。

請繼續往下閱讀...

李跑路期間大多在雙北地區活動，平時四處更換落腳地點，除了投靠朋友，也租屋居住躲藏。他為了籌措跑路費用，一邊跑路一邊販毒，他專門透過手機通訊軟體來與熟客相約交易來販毒。

北市警中正二分局先前逮到一名小毒蟲並進行溯源追查，發現毒品來自李。警方布線追查，循線鎖定李近期在新北市蘆洲區出沒，警方蒐證跟監，掌握他的行蹤與作息後，日前登門逮人，在他住處內查扣安非他命21包（39.28公克）、海洛因1包（0.35公克），以及電子磅秤、分裝袋1批、安非他命吸食器1組等。

警方最後將李解送歸案，同時再另為追究他販毒罪責。

警方呼籲，毒品嚴重危害身心健康，更會衍生多種社會治安問題，民眾切勿以身試法。若發現周遭有可疑人士或疑似毒品犯罪情事，請立即向警方報案，共同維護無毒家園。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

