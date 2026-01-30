人頭門號囂張標「詐欺集團販賣部」 警破大盤商查扣550張SIM卡

高市刑大破獲人頭門號大盤商，查扣550張人頭SIM卡。（民眾提供）

38歲黃姓男子涉嫌大量收購人頭門號，提供專業電信設備協助詐騙集團，以隱匿身分從事不法行為，高市刑警大隊溯源詐騙案，查扣人頭電話SIM卡550張、貓池設備、網路數據機等，發現相關包裝上竟囂張標註「詐欺集團販賣部」，初估2年來不法所得高達480萬元。

全案今依違反洗錢防制法及刑法詐欺等罪嫌，將黃男移送地檢署偵辦，並再循線追查可疑成員。

據了解，黃嫌（38歲）涉嫌收購大量國內外人頭電話門號，其中還有泰國SIM卡，利用俗稱「貓池（Modem Pool）」的電信設備，同時操作多支人頭門號，短時期內申請上百個電子支付帳戶，以及電商平台、通訊軟體帳號，提供詐騙集團使用。

警方溯源一件詐騙案時鎖定黃嫌，刑大報請高雄檢察署指揮偵辦，日前持搜索票及拘票，前往台中市西區嫌犯住處查緝，查扣到550張人頭電話SIM卡，以及網路數據機等相關設備。

警方搜索時還發現相關人頭門號包裝上，竟囂張標註「詐欺集團販賣部」等字樣，令人瞠目結舌，警方初估黃嫌等人於2年內，不法所得就高達480萬元，警方訊後將他移送高雄地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄警方破人頭門號大盤商，查扣550張人頭SIM卡等大批證物。（民眾提供）

黃姓男子男子兩年不法獲利480萬，涉洗錢與詐欺遭移送偵辦。（民眾提供）

高市刑大攻堅台中查獲人頭門號SIM卡550張。（民眾提供）

