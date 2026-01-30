為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台東建和三街清晨驚傳火警 民宅一樓燒成焦黑

    2026/01/30 09:19 記者黃明堂／台東報導
    消防人員進入火場時內部燒成焦黑。（記者黃明堂翻攝）

    消防人員進入火場時內部燒成焦黑。（記者黃明堂翻攝）

    今日清晨6點多，正當多數市民仍在夢鄉時，台東市建和三街55巷內突然湧現大量濃煙。一處一層樓的鐵皮構造住宅意外起火，火勢伴隨滾滾黑煙迅速蔓延，驚醒周邊不少住戶。隔壁鄰居第一時間持家用滅火器協助滅火，成功延緩火勢，隨後消防人員到場灌救，所幸屋內無人未釀傷亡。

    台東縣消防局於6點36分接獲報案後，隨即啟動緊急應變機制，調派附近分隊精銳盡出。現場總計出動了10輛各型消防車及32名消防人員趕往灌救。第一梯次隊員抵達現場時，發現起火點位於室內，鐵皮建物內已竄出濃煙，高溫與濃煙不斷從門窗縫隙竄出，形勢一度相當危急。

    消防人員迅速布建水線進入室內進行攻擊射水，一方面壓制火舌，一方面阻絕火勢向鄰近建物延燒。在水線持續灌注下，火勢最終順利獲得控制並撲滅。初步清查，現場燃燒面積約60平方公尺，室內的裝潢、家具幾乎全數付之一炬，內部陳設被燒成焦炭，所幸當時屋內並無人員受困，整起事故中無人受傷。

    這場突如其來的清晨火警雖然未造成傷亡，但火場景象滿目瘡痍。至於詳細的起火點以及究竟是什麼原因引燃火勢，目前仍有待消防局火調科人員進一步採證調查與釐清。

    台東市建和三街今天清晨火警。（記者黃明堂翻攝）

    台東市建和三街今天清晨火警。（記者黃明堂翻攝）

