    首頁 > 社會

    屏東縣去年交通事故死亡數減少近20％ 春節期間車禍多，出門多小心

    2026/01/30 08:52 記者葉永騫／屏東報導
    春節即將到來人心浮動，容易肇事出車禍（屏東警分局提供）

    屏東縣政府統計114年A1類交通事故死亡人數、件數都比113年事故件數減少，縣長周春米表示，春節車禍的高峰期，呼籲民眾安全駕駛觀念，車多不心急、酒後無照不上路，睡飽精神再上路，才能平安回家。

    屏東縣114年A1交通事故死亡人數共112人，較113年減少25人，降低近20%，且年度全般交通事故件數也已連續三年呈現下降趨勢，顯示縣府於事故分析研判、交通工程改善、執法管制、宣導教育等各層面策略及推動方向正確，115年縣府將持續加強，讓115年度A1事故死亡人數降至百人以下。

    縣府表示，逢春節前後因民眾出門採買年貨、返鄉團聚及出遊等活動旅次增加，人多車多又心急，而常忽略保持安全車距、停讓文化或疲勞駕駛等導致事故發生，使春節前後成為交通事故及A1死亡的高峰，呼籲所有用路人行車要多加小心。

    縣府交通旅遊處指出，針對即將到來的春節連續假期，縣府已加強交通動線規劃，並落實疏導與管制措施；施工路段之安全警示與動線必須注意，道路應及早恢復平順，讓縣民與遊客能愉快迎接新年、平安回家，交通即時路況，可透過「高速公路1968」APP、「屏東go交通」Facebook粉絲專頁等網路查詢。

    春節期間車禍肇事增加，民眾行車要多加小心。（屏東縣警局提供）

