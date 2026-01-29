低價芥花油混進口橄欖油獲利1500萬 進口商母子各80萬交保

檢調警在倉庫查扣的混充油設備。（嘉義市調查站提供）

台北市中山區進口商黃姓女老闆，為降低成本、牟取暴利，與兒子經營的另間公司，涉嫌於2024年起從義大利進口少量「蒙特樂」橄欖油，再加入低價芥花油混充裝瓶，不實標示為義大利原產地、100% PURE橄欖油，販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行，嘉義市調查站接獲線報，報請台北市地檢署組專案小組偵辦，21日檢察官複訊後，認為黃、李2人涉犯詐欺及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，各以80萬元交保。

此外，黃女的李姓女兒同為公司員工，與另名傅姓員工，各以20萬元交保，全案持續擴大清查銷售流向。

北檢檢察官吳啟維指揮專案小組，20日搜索2間公司、發貨倉庫及黃姓、李姓負責人住處等6處，查封芥花油混充橄欖油130箱，每箱6罐、每罐2公升裝。

檢調警調查，黃姓負責人自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，另由李姓負責人自國內購買芥花油後，共同於新北市深坑區倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油比例，以簡陋機具設備自行混合後，分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，並黏貼不實標示「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」、「原產地：義大利」及「100% PURE 橄欖油」標籤。

檢調警調查，2間公司自2024年迄今，售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1500萬元；1月20日檢調警兵分6路搜索，查扣混充油分別油台北市衛生局、新北市衛生局取樣送驗，另查扣機具設備、空桶、標籤、帳冊等證物，檢察官複訊後，認為黃、李涉犯詐欺、違反食品安全衛生法等罪嫌，各以80萬元交保，李姓、傅姓員工各20萬元交保。

檢警調在倉庫搜出低價芥花油。（嘉義市調查站提供）

黃姓母子用進口橄欖油摻雜低價芥花油，黏貼不實標示。（嘉義市調查站提供）

調查站幹員前往倉庫搜索。（嘉義市調查站提供）

