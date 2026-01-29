互助專案非法吸金2.8億 金安保公司負責人起訴求刑13年

警方查扣公司各類書冊、契約、表單及文件資料、電腦、名錶、現金等贓證物。（資料照）

金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉從2020年起推出「安心33專案」、「益壽年年專案」，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，非法吸金2.8億元；新北地檢署今依違反銀行法、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、保險法及刑法加重詐欺等罪嫌起訴張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安、員工等9人及金安保公司，並對張仕霖求刑13年。

檢警調查，張仕霖等人涉於2020年起推出「安心33互助保障」、「益壽年年專案」，宣稱是「終生保險」人人皆可保，終身保障，意外身故互助金10萬元補助，每月收取互助金3600元，年費1200元，互助費繳滿36期後，身故年利率於不同時間區段自250％、27％、6％依時間遞減至4％、3％、2％，意外身故年利率則自8.583％依時間遞減至6％，等於繳越久年利率越低，終止契約者領取原繳費用的110％，且3年內終止不退費，致不特定民眾加入會員。

檢警調查，張男等人並要求會員須介紹他人，並設「業務」、「主任」、「經理」及「總監」共階級，得以由民眾所繳的互助費按比例抽成，以業務無抽成、主任抽成40％、經理抽成50％、總監抽成60％作為招攬所得的佣金，犯罪所得至少2億8153萬6200元。

新北檢企業犯罪專組檢察官王涂芝去年10月指揮刑事局，至新北市三重、新莊等12處實施搜索，並拘提張仕霖等5人到案，並扣押凍結相關被告名下帳款項937萬2984元、美金33.62元、日幣85萬5元，另扣押現金220萬8308元，土地3處（公告現值約7萬8208元）、1輛BMW汽車（鑑價134萬5000元）及有價證劵一批（估值124萬2800元）等物。

檢方當時複訊後向法院聲請羈押禁見張、吳、丁3人，新北地院則裁定張收押禁見，吳男100萬元交保、丁男50萬元交保，2人均限制住居及接受科技設備監控。

檢察官今將張仕霖等人起訴，並審酌張長年假互助之名，行詐取高額犯罪所得，欺壓社會弱勢，嚴重影響我國金融秩序，且將款項用於己身清償債務、出國享樂、購買精品、開豪車代步，至今仍未見悔改，又未與任何被害人達成和解，犯後態度不佳，建請從重判處13年以上徒刑。

