    社會

    中壢阿北40萬積蓄險飛走！ 女兒親證「沒借款」戳破詐團謊言

    2026/01/29 15:56 記者李容萍／桃園報導
    徐翁其實是被1名使用美女大頭貼的網友要求領錢轉匯國外，明顯掉入愛情詐騙陷阱。（圖由警方提供）

    桃園市中壢區1名77歲徐姓老翁，日前到聯邦銀行內壢分行，欲臨櫃解約定存提領40萬元現金，因不願說明提款用途，引起行員警覺，立即通報中壢警分局內壢派出所所長陳建龍、警員田軒瑜、王楷嘉接獲銀行通報，迅速趕赴現場關心，起初徐翁聲稱款項是要交給女兒使用，卻說詞反覆，老翁向警方說，提款是要交付女兒使用，然而說詞卻前後反覆，警方隨即聯繫其女兒查證，確認並無借款需求。

    後續員警進一步了解，才發現徐翁其實是被1名使用美女大頭貼的網友要求領錢轉匯國外，明顯是掉入愛情詐騙陷阱。在警、銀聯手苦勸後，老翁才驚覺遭詐騙，保住辛苦存下的錢。

    警方並經進一步檢視徐翁手機內社群軟體對話記錄，發現他與1名大頭貼是美女的網友互動密切，對方以感情關懷讓徐翁掉入陷阱，並誘導他提領現金轉匯國外，手法與常見感情詐騙高度相符。警方隨即會同行員耐心關懷、層層說明詐騙案例，終於成功說服徐翁停止提款，及時攔阻詐騙，保住其40萬元辛苦積蓄。

    中壢分局長林鼎泰表示，詐騙集團常透過網路交友、感情培養等方式取得被害人信任，再誘騙交付金錢，呼籲民眾提高警覺，切勿輕信網路交友對象要求匯款或提領現金，如有疑慮可撥打110或165反詐騙專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

