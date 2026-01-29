為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    二類電信業者提供30門號給詐團 半年18人受騙、財損355萬

    2026/01/29 15:32 記者邱俊福／台北報導
    警方查扣網路電話交換機（IPPBX）、網路閘道器（Gateway）、手機、存摺等贓證物。（記者邱俊福攝）

    二類電信業者「台傳科技有限公司」，涉嫌向一類電信業者租用30線市話及節費電話，提供給境外詐騙集團機房串接詐騙電話，向國人行騙，不僅成功規避境外門號攔阻機制，也協助「偽裝」成隱藏號碼，大幅提高詐騙成功率，且避免遭通報停話，短短半年至少有18人受騙、財損355萬元；刑事警察局偵七大隊第一隊經執行4波查緝行動，將該公司負責人洪姓姊弟等5人查緝到案，上月依加重詐欺、組織犯罪、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方調查，該公司自去年3月起，以公司與個人名義在多處商辦大樓及民宅內，向中華、遠傳電信等一類電信業者申設30線市話及節費電話供IPPBX （網路電話交換機）使用，並事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外詐團的網路電話，轉置為該公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，且「偽裝」成隱藏號碼的市話撥打給被害人。

    詐團租用該公司一個門號一天價格4000元，該公司提供30個門號，每天共進帳12萬元，初估該公司自去年3月至8月，犯案半年來，獲利達2160萬元。

    警方表示，該境外機房是假冒微信客服人員以「未顯號」電話撥打給民眾，佯稱「誤設微信帳號升級服務，若不解除將自動扣繳年費」為話術，被害人接到後會被引誘登入其偽造的假官網，引導向「線上客服」申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡正反面照片、刷卡簡訊驗證碼等個資，遂行盜刷，或者命其直接操作ATM，轉帳至詐團提供的指定帳號。

    去年7月經過濾分析「165」反詐騙資料庫發現這類詐騙案件後，經追查鎖定「台傳科技有限公司」偵辦，不僅逮捕公司負責人洪女，以及公司技術人員洪女的胞弟，並追出協助介紹境外詐騙機房的李男與提供住處借放網路電話交換機等機具的許男、王女等人到案，查扣網路電話交換機（IPPBX）、網路閘道器（Gateway）、手機、存摺等贓證物。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

