防搶演練後2天真歹徒上門 假警察闖銀樓持榔頭重擊老闆娘

歹徒身穿警察雨衣進入銀樓。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區中正路1間銀樓，今（29）日中午遭身穿警察雨衣的歹徒闖入疑似行搶，歹徒持塑膠榔頭狂敲老闆娘後逃逸，老闆娘不斷抱頭大喊救命，歹徒逞凶後隨即騎機車逃逸，並未搶走銀樓任何財物，警方隨後在附近公園尋獲作案機車，正擴大調閱監視器畫面尋人，該間銀樓2天前才與桃園警分局舉辦春節防搶演練，沒想到2天後遭真的歹徒闖入，被打傷的老闆娘當時也有參與演練，因頭部受傷、手指骨折送醫急救中。

該名歹徒身穿警察雨衣、頭戴安全帽及口罩進入銀樓，先是向老闆娘詢問「最近有沒有什麼可疑的人」、「連線都還OK嗎」，老闆娘以為他是警察，回說「沒有、都還可以」，沒想到還在回話時，歹徒突然拿出塑膠榔頭，朝老闆娘頭部狂敲狠擊，老闆娘抱頭蹲下不斷大喊「救命」，歹徒逞凶後隨即奪門而出，騎乘機車揚長而去。

警方獲報後封鎖現場採證，隨即在附近公園尋獲歹徒作案用機車，但人已逃逸無蹤，清查他並未搶走銀樓財物，銀樓一毛未失，作案動機仍待釐清，警方正擴大追緝中。

桃園警分局副分局長王智瑋表示，中午時分景福派出所轄區銀樓女員工，遭不明人士持橡膠榔頭攻擊後騎車逃逸，犯嫌行兇過程中，銀樓女員工見其行跡詭異遂提高警覺，被攻擊時高聲呼救並啟動警鈴，但仍遭歹徒攻擊受傷，員警趕抵現場後立即協助送醫治療，所幸女員工無生命危險，該店內亦無財物受損，分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，積極查緝犯嫌到案中。

因農曆春節將屆，桃園警分局27日才與銀樓合作舉辦防搶演練，由員警扮演的歹徒進入銀樓假購金真搶劫，受傷的老闆娘當時也參有與與，沒想到2天後遭真的歹徒闖入。

該路段有多家銀樓，附近店家表示，該名歹徒站在店外已經好幾個小時，穿著像是警察的雨衣，甚至來回巡視好幾趟，後來聽到「碰碰碰」好幾聲趕緊跑出查看，歹徒似乎沒有說要搶東西，進門就問受傷老闆娘最近如何，隨後就出手攻擊，考量近來金價貴，還是得多加防範。

歹徒進入銀樓，向老闆娘詢問最近有無可疑人物等問題後，突然拿出塑膠榔頭攻擊。（記者鄭淑婷翻攝）

歹徒身穿警察雨衣進入銀樓，向老闆娘詢問最近有無可疑人物等問題後，突然拿出塑膠榔頭攻擊。（記者鄭淑婷翻攝）

歹徒逞凶前騎乘機車在外徘徊。（記者鄭淑婷翻攝）

該間銀樓27日才與桃園警分局合作舉辦春節防搶演練。（記者鄭淑婷翻攝）

