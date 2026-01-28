獨家》牛郎織女相會！收容人第一視角 揭監所懇親宿舍內幕

有的懇親宿舍內兩房一衛，讓外役收容人一家可同時入住，十分人性。（資料照）

香港籍網紅Toyz獄中結婚登記，意外掀「懇親制度」熱議，對許多獄友而言，每月例行懇親日舍房內氣氛明顯不同，空氣裡瀰漫著既期待又沉重情緒，當管理員逐一點名，大家默默整理隨身物品，動作不快卻格外仔細，內心深知這不是單純興奮，而是緊張、愧疚與渴望交織情緒；一名曾入監服刑的王姓收容人這麼說。

王男表示，在監獄一般資深收容人最期待的，就是每個月與妻子同住日子，一般同學都稱為牛郎織女相會，安排的日子都在例假日，你會看到主管進來舍房叫號碼，收容人就會準備換洗內衣褲、 一塊肥皂跟一包衛生紙，妻子則是在外面等待，通常會帶著身分證戶口名簿，以及潤滑液和保險套或男性補品食物。

等身分確認後，有管理員會帶同到懇親宿舍，房間差不多就是外面套房那樣，裡面佈置比較像以前傳統飯店規格，有電視、雙人床還有衛浴設備，大致上三個小時到半天時間，外役監的部分會比較寬鬆，可以過夜，女方第一次大部分都是很害羞。

加上懇親宿舍房間門口有管理員戒護，說穿了房間內發生什麼事彼此心照不宣，甚至常傳出收容人還沒出獄，妻子就懷孕了，而收容人回到舍房，通常獄友都會投以羨慕眼光，或好奇詢問經驗細節。對於長時間被鐵欄隔絕的人來說，這段短暫重逢，既是慰藉也是一種支持走完服刑漫長日子的力量。

對某些收容人而言，懇親意義遠超性愛本身，走回舍房路上，腳步沉重，剛才的溫度只能回味，懇親並不讓人忘記服刑現實，反而提醒自己外面有人在等，因此更不敢放棄自我，也正是該制度「陪伴與希望存在」的深意。

