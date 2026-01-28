為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南檢抗告二審駁回 台鹽綠能弊案陳啓昱3被告確定可回家過春節

    2026/01/28 22:33 記者王俊忠／台南報導
    涉台鹽綠能舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱（前中者），二十七日下午獲准以一千二百萬元交保離開台南地院。（記者王俊忠攝）

    涉及台鹽綠能公司採購與工程舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌與鴻暉公司負責人蘇俊仁，3人被起訴後，台南地院續押到今年1月28日。3名被告近日都聲請交保，26日南院裁定陳啓昱1200萬元交保、蘇坤煌與蘇俊仁各700萬元交保。對此，檢方提起抗告，今晚，高等法院台南分院駁回檢方抗告、維持3人交保裁定，且不得再抗告。

    26日，台南地院合議庭諭知陳啓昱與蘇坤煌、蘇俊仁除高額交保金外，3人都要做科技監控、限制住居與出境、出海，且禁止與證人接觸或騷擾。3名被告家屬於26日、27日相繼辦妥交保手續，陳等3名被告均已離開看守所。

    台南地院刑一庭庭長馮君傑說明，法官審認陳啓昱等3名被告涉犯證交法加重使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌、犯嫌重大，且有相當理由認為有逃亡、滅證與勾串證人之虞，有羈押的原因。但考量該案尚未交互詰問的證人，大部分是電業商負責人或部門主管，與3名被告職務無從屬關係，對3人後續審理的串供、滅證可行性與可能性，顯已降低，因此給予3人上述交保、限制行動自由及禁止與尚未交互詰問的證人接觸等附帶條件，以代替羈押。

    台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸則說，該署檢察官認為陳啓昱等3名被告涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪之犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。檢察官不服法院准予3名被告交保的裁定，依法提起抗告。

    台南高分院受理審酌檢方的抗告理由，認定台南地院交保與附帶限制行動自由的裁定，並無違反比例原則或濫用裁量權限，自應予以維持，檢方抗告難認有理由，予以駁回。

