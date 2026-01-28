為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「張美阿嬤」兒子毒死動物 2業者急喊冤撇清與投毒男關係

    2026/01/28 15:31 即時新聞／綜合報導
    位於宜蘭三星鄉的「樹懶餐廳（萌寵農場）」今（28）日發聲強調，餐廳負責人與全台首宗空投毒害死動物案無關。（圖擷取自「樹懶餐廳（萌寵農場）」、「夢森林劇場」臉書粉專，本報合成）

    宜蘭發生全台首宗「空拍機投毒案」，三星鄉農場負責人王男不滿前員工離職跳槽，多次操控空拍機投放毒餌到對方新工作園區，導致多隻動物誤食慘死，目前王男已被宜蘭地檢署起訴。事後不少網友透過追查兇嫌王男身分，竟查出他疑似宜蘭人氣動物農場「張美阿嬤農場」負責人張美之子，且獲得該農場證實，消息引發各界譁然。

    據了解，王男涉嫌在2023年6月，多次前往位於冬山鄉的親子動物樂園「星夢森林劇場」，並趁著園方晚間休息期間，操控空拍機投下混合劇毒農藥「托福松」的毒餌，導致園區3隻動物慘死。事後王男被檢方搜出犯案工具與殘餘毒餌，目前已被宜蘭地檢署依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴，並向法院請求從重量刑。

    案情曝光後，在網上引發軒然大波與熱烈討論。部分網友透過「台灣公司網」等公開查詢平台，尋找王男是三星鄉哪間農場的負責人，未料竟發現王男疑似為張美阿嬤的兒子，並在2024年11月以前曾是「張美阿嬤農場」合夥人，之後自行開設「樹懶餐廳（萌寵農場）」、「王老先生休閒農場」2間農場。另據資料顯示，「樹懶餐廳（萌寵農場）」設立於2024年11月，負責人原是一名王姓男子，後來更改為黃姓男子與王姓女子。

    隨著相關質疑在網上發酵，「樹懶餐廳（萌寵農場）」今（28）日在臉書發布最新聲明，控訴近來網路新聞投毒事件，有不當人士將風向故意波及到本餐廳混淆，已造成餐廳困擾，同時寫下2點澄清，分別為「餐廳成立於2024年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王士予女士，因此新聞報導中之投毒事件，與餐廳毫無相關」、「目前網路上對餐廳的惡意不實指控，已有侵害餐廳名聲及商譽，對此保留法律追訴的權利」。

    「張美阿嬤農場」也於今日轉發「樹懶餐廳（萌寵農場）」發布的聲明，另指出涉案人是曾短暫參與「張美阿嬤農場」事務的45歲王姓男子（張美的兒子），但發現他在2023年6月做出嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止雙方合作，後來王男自行經營其他場域，相關行為均與「張美阿嬤農場」無關，並強調若有不實影射造成「張美阿嬤農場」名譽受損情事，場方會加以蒐證維護自身權益。

