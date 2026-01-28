高中女老師和健身女教練搶男友 女老師苦吞三連敗

高雄兩名女子為了爭搶心儀對象在健身房開撕。示意圖（資料照）

在某高中任職的邱姓女老師不滿某健身房王姓女教練接近她心儀的對象，在健身房裡當眾駡她「死胖子」，王女提告刑、民事都勝訴；王女勝訴後，把判決書貼在網路，向邱女叫囂「不要惹女教練」、「爸爸跟他說被欺負就要打回去」，邱女看到後自認心生畏懼提告求償140萬元，但法官認為邱女只是在抒發情緒，沒有恐嚇意圖，駁回邱女之訴。

判決指出，2022年10月28日下午，邱女不滿王姓女教練接近她心儀的對象，又在健身房裡聽到王女跟櫃台人員說她穿著像「越南妹」，邱女不服輸上前開駡王女是「死胖子」，王女不甘被駡報警；刑事部分，邱女被依公然侮辱罪判罰4千元，民事部分也要賠王女3萬元。

邱女拿到勝訴的判決書後，在網路公開判決書內容，並以藏頭詩方式，點名邱女「沒有了腦子」，還在網路發文，向邱女叫囂「不要惹女教練」、「爸爸跟他說被欺負就要打回去」。

王女得知此事後氣炸，怒告邱女求償140萬元；高雄地方法院審理時，法官認為，邱女是在民、刑事勝訴後，在網路上發文紓壓、公開心得，沒有以不實言論誹謗、指摘王女，更沒有把自己利用其體型優勢、恐怖神情、侵略性行為、會泰拳等方式做出攻擊王女等危險行為 ，因此認定王女請求無理，判她敗訴，可上訴。

