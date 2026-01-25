警方深夜關心騎士 意外發現毒駕送辦

馬公警分局文澳派出所深夜巡邏，關懷路邊怠速騎士意外發現酒駕。（馬公警分局）

原本是單純趨前關心路旁怠速機車，馬公警分局員警卻意外在機車後車廂，發現毒品及吸食工具，經實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，立即將騎士帶回派出所偵辦，依公共危險罪移送法辦，讓這起寒夜單純關懷騎士身體狀況，演變成偵破毒駕案。

馬公警分局調查指出，所屬文澳派出所員警於昨（24）日深夜10時40分許，執行巡邏勤務，行經澎湖縣馬公市澎22鄉道（東衛往市區方向）時，發現一名男子騎乘普通重型機車停於路旁怠速，警方上前關心是否需要協助。

請繼續往下閱讀...

盤查過程中，該名楊姓男子開啟機車置物箱時，員警發現內有疑似毒品相關違禁物品，經實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應。警方隨即依法將楊嫌帶返派出所偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定製單舉發，同時將涉案機車移置保管。全案已依不能安全駕駛（毒駕）公共危險罪嫌，移送偵辦。

馬公警分局長林彥濬呼籲，毒品嚴重影響判斷與反應能力，毒駕行為對用路人安全危害極大，警方將持續加強取締，絕不寬貸，以維護交通安全與社會治安。同時此案也證實澎湖毒品氾濫，路邊隨機臨檢就能發現毒駕，與民眾時常在路邊發現臨停AB牌名車系列，常在旁邊經過都能聞到濃厚燒塑膠臭味，就是在吸食K煙，年關將近，有需要進行市容大整頓，揪出毒駕等不法份子。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

經過毒品測試檢驗，證實騎士毒駕。（馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法