為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「半導體女王」贈書？8旬老翁300萬元養老金差點飛了

    2026/01/25 10:34 記者姚岳宏／台北報導
    銀行行員及時通報警方攔阻近300萬元詐款。（記者姚岳宏翻攝）

    銀行行員及時通報警方攔阻近300萬元詐款。（記者姚岳宏翻攝）

    假冒名人投資詐騙仍一再發生！台北市一名八旬退休老翁因誤信假冒「AMD執行長蘇姿丰」的贈書廣告，落入詐騙陷阱，險損失300萬元，所幸台北市警方與銀行聯手，及時攔下100萬元匯款，更與時間賽跑，成功「圈存」已匯出的199萬元，守住老翁畢生積蓄。

    警方調查，李姓老翁是在網路看見「蘇媽贈書」廣告後加入 LINE 帳號，詐團佈局數月，先進行溫情攻勢，隨後誘騙老翁參與「保證獲利」內部投資計畫，本月9日，老翁前往國泰世華銀行中山分行欲匯款，銀行行員發現老翁疑似受騙，立刻報警求助。

    中山分局圓山派出所員警到場，經協助檢視老翁手機訊息，發現詐團竟假冒美國超微公司（AMD）蘇執行長，以「贈送書籍」為誘餌，佈局數個月誘騙老翁參與「保證獲利」內部投資計畫，為典型假投資詐騙，經員警及行員宣導近期常見詐騙手法，老翁這才警覺自己落入圈套，即時攔阻匯款新台幣100萬元，並在警銀合作下，將當日早上已匯出的199萬餘元緊急圈存，順利救回民眾退休積蓄。

    警方提醒，名人贈書是近期常見的詐騙起手式，民眾接獲類似資訊務必撥打165或110專線查證，避免一生積蓄化為烏有。

    李姓老翁差點被騙走近300萬元畢生積蓄。（記者姚岳宏翻攝）

    李姓老翁差點被騙走近300萬元畢生積蓄。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播