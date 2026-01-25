「半導體女王」贈書？8旬老翁300萬元養老金差點飛了

銀行行員及時通報警方攔阻近300萬元詐款。（記者姚岳宏翻攝）

假冒名人投資詐騙仍一再發生！台北市一名八旬退休老翁因誤信假冒「AMD執行長蘇姿丰」的贈書廣告，落入詐騙陷阱，險損失300萬元，所幸台北市警方與銀行聯手，及時攔下100萬元匯款，更與時間賽跑，成功「圈存」已匯出的199萬元，守住老翁畢生積蓄。

警方調查，李姓老翁是在網路看見「蘇媽贈書」廣告後加入 LINE 帳號，詐團佈局數月，先進行溫情攻勢，隨後誘騙老翁參與「保證獲利」內部投資計畫，本月9日，老翁前往國泰世華銀行中山分行欲匯款，銀行行員發現老翁疑似受騙，立刻報警求助。

中山分局圓山派出所員警到場，經協助檢視老翁手機訊息，發現詐團竟假冒美國超微公司（AMD）蘇執行長，以「贈送書籍」為誘餌，佈局數個月誘騙老翁參與「保證獲利」內部投資計畫，為典型假投資詐騙，經員警及行員宣導近期常見詐騙手法，老翁這才警覺自己落入圈套，即時攔阻匯款新台幣100萬元，並在警銀合作下，將當日早上已匯出的199萬餘元緊急圈存，順利救回民眾退休積蓄。

警方提醒，名人贈書是近期常見的詐騙起手式，民眾接獲類似資訊務必撥打165或110專線查證，避免一生積蓄化為烏有。

李姓老翁差點被騙走近300萬元畢生積蓄。（記者姚岳宏翻攝）

