通緝犯口渴不敵「櫻桃可樂」誘惑 超商偷喝當場被逮

57歲郭姓男子居無定所、遊手好閒，缺錢花用就跑去在超商或商場偷走食物或飲料、日用品，他先後犯下多起竊案，並在去年12月被台北與桃園地檢署發布通緝。他不知悔改，日前又跑到台北市一家超商，因為口渴又隨意拿起一瓶39元的「櫻桃可樂」沒付錢就喝光，被警方當場逮捕。

北市警中正一分局忠孝東路派出所日前清晨時刻接獲報案，位在忠孝東路、林森南路口一間超商店員聲稱，有名男子在超商將飲料放進隨身包包沒結帳就離開；店員曾經試圖追出去，但對方卻將飲料一飲而盡。

轄區員警趕到現場，在超商外逮到還沒離去的郭姓男子，還發現他腳邊有一瓶「櫻桃可樂」的空瓶子。警方查出郭的身分，還發現他因為涉及其他竊案，在12月被台北地檢與桃園地檢發布通緝。

據悉，郭聲稱自己只是因為口渴，以為自己已經付完錢。警方最後將他解送歸案，同時再另外追究他偷喝飲料的偷竊罪責。

中正一分局呼籲，民眾切勿因貪圖一時方便而觸法，任何不法行為終將受到法律制裁。警方也將持續加強巡邏及超商安全維護，確保市民財產與生活安全。

