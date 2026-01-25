為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    通緝犯口渴不敵「櫻桃可樂」誘惑 超商偷喝當場被逮

    2026/01/25 10:35 記者王冠仁／台北報導
    警方攔下郭嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方攔下郭嫌。（記者王冠仁翻攝）

    57歲郭姓男子居無定所、遊手好閒，缺錢花用就跑去在超商或商場偷走食物或飲料、日用品，他先後犯下多起竊案，並在去年12月被台北與桃園地檢署發布通緝。他不知悔改，日前又跑到台北市一家超商，因為口渴又隨意拿起一瓶39元的「櫻桃可樂」沒付錢就喝光，被警方當場逮捕。

    北市警中正一分局忠孝東路派出所日前清晨時刻接獲報案，位在忠孝東路、林森南路口一間超商店員聲稱，有名男子在超商將飲料放進隨身包包沒結帳就離開；店員曾經試圖追出去，但對方卻將飲料一飲而盡。

    轄區員警趕到現場，在超商外逮到還沒離去的郭姓男子，還發現他腳邊有一瓶「櫻桃可樂」的空瓶子。警方查出郭的身分，還發現他因為涉及其他竊案，在12月被台北地檢與桃園地檢發布通緝。

    據悉，郭聲稱自己只是因為口渴，以為自己已經付完錢。警方最後將他解送歸案，同時再另外追究他偷喝飲料的偷竊罪責。

    中正一分局呼籲，民眾切勿因貪圖一時方便而觸法，任何不法行為終將受到法律制裁。警方也將持續加強巡邏及超商安全維護，確保市民財產與生活安全。

    郭嫌將櫻桃可樂一飲而盡。（記者王冠仁翻攝）

    郭嫌將櫻桃可樂一飲而盡。（記者王冠仁翻攝）

