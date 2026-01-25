大學生買淘寶仿冒BALENCIAGA戒指轉售賺300 法官判拘30天

基隆地院近日審結，認定金男違反商標法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

基隆一名金姓大學生前年12月間，花8百元透過網路到淘寶購物網站購買一只仿冒的「BALENCIAGA」（巴黎世家）戒指後，到蝦皮網站上以1200元出售。網路巡邏員警將其買下後送鑑定，確認為仿冒品，約談金男到案說明。檢察官偵訊後， 認定金男違法，提起公訴。基隆地院近日審結，認定金男違反商標法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

警政署刑事警察局偵辦人員在網路上巡邏時，發現金男透過女友的蝦皮帳號，在網路上販售巴黎世家的戒指，但因其價格僅1200元，與真品價格相差甚鉅，決定將商品買下後送驗。

經專業人員鑑定後，確定該只戒指為仿冒品，材質與工法均與真品並不相同，因此認定金男恐違反商標法，依法約談他到案說明。

金男到案後，向檢警坦承該戒指是自己從中國淘寶網買來的仿冒品，成本8百元，透過蝦皮網站出售1200元，扣除手續費、運費等成本，實際獲利約3百元。

檢察官偵訊後，認定金男販售仿冒品，已違反商標法，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，金男為賺取利益，非法販賣侵害商標權商品，影響商標權人的商譽及潛在市場利益，並減損我國保護智慧財產權的國際形象，行為實屬不該；考量他犯後坦承犯行，雖願意調解，然告訴人無調解意願等情狀，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，不法所得3百元沒收。

