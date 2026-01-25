為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大學生買淘寶仿冒BALENCIAGA戒指轉售賺300 法官判拘30天

    2026/01/25 10:43 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定金男違反商標法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定金男違反商標法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名金姓大學生前年12月間，花8百元透過網路到淘寶購物網站購買一只仿冒的「BALENCIAGA」（巴黎世家）戒指後，到蝦皮網站上以1200元出售。網路巡邏員警將其買下後送鑑定，確認為仿冒品，約談金男到案說明。檢察官偵訊後， 認定金男違法，提起公訴。基隆地院近日審結，認定金男違反商標法，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

    警政署刑事警察局偵辦人員在網路上巡邏時，發現金男透過女友的蝦皮帳號，在網路上販售巴黎世家的戒指，但因其價格僅1200元，與真品價格相差甚鉅，決定將商品買下後送驗。

    經專業人員鑑定後，確定該只戒指為仿冒品，材質與工法均與真品並不相同，因此認定金男恐違反商標法，依法約談他到案說明。

    金男到案後，向檢警坦承該戒指是自己從中國淘寶網買來的仿冒品，成本8百元，透過蝦皮網站出售1200元，扣除手續費、運費等成本，實際獲利約3百元。

    檢察官偵訊後，認定金男販售仿冒品，已違反商標法，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後認為，金男為賺取利益，非法販賣侵害商標權商品，影響商標權人的商譽及潛在市場利益，並減損我國保護智慧財產權的國際形象，行為實屬不該；考量他犯後坦承犯行，雖願意調解，然告訴人無調解意願等情狀，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，不法所得3百元沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播