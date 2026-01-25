為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    港籍車手藏北市東區旅館逮3嫌 搜出50張金融卡及喪屍毒品

    2026/01/25 11:18 記者陸運鋒／新北報導
    警方查扣金融卡50張等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣金融卡50張等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    香港籍2名陳姓男子於臉書應徵詐騙集團車手，並在本月上旬入境後協助提領現金及收取提款卡，再上繳給其他詐團成員，台北市大安警分局掌握2人投宿在東區旅館後，隨即將2人及另名汪姓車手逮捕，查扣金融卡50張、毒品依托咪酯等證物，詢後移送偵辦。

    大安警分局調查，敦化南路派出所於本月14日執行詐欺犯罪勤務，經調閱監視影像後，得知香港籍34歲及30歲陳姓車手，在大安區忠孝東路四段某旅店投宿，隨即派員前往清查，過程中，又發現前來交付金融卡的44歲汪姓男子，立即將3人依現行犯逮捕，查扣金融卡50張、手機2具及毒品依托咪酯等證物。

    據知，30歲陳嫌原為廚師，因缺錢花用透過臉書應徵車手，他於本月8日入境後，以每日2000元報酬，協助詐團收取存摺及金融卡，而34歲陳嫌則因積欠200萬元債務，同樣透過臉書應徵車手來台，以每日2000酬勞，負責幫詐團至ATM領錢交給收水車手，至於汪嫌則是負責運送金融卡給陳嫌。

    警詢時，3嫌均坦承協助詐團當車手，但說詞保留並未供出贓款流向，警詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押2名港籍陳嫌獲准。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方逮捕來台當詐騙集團車手的香港籍陳姓男子。（記者陸運鋒翻攝）

    警方逮捕來台當詐騙集團車手的香港籍陳姓男子。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播