港籍車手藏北市東區旅館逮3嫌 搜出50張金融卡及喪屍毒品

警方查扣金融卡50張等證物。（記者陸運鋒翻攝）

香港籍2名陳姓男子於臉書應徵詐騙集團車手，並在本月上旬入境後協助提領現金及收取提款卡，再上繳給其他詐團成員，台北市大安警分局掌握2人投宿在東區旅館後，隨即將2人及另名汪姓車手逮捕，查扣金融卡50張、毒品依托咪酯等證物，詢後移送偵辦。

大安警分局調查，敦化南路派出所於本月14日執行詐欺犯罪勤務，經調閱監視影像後，得知香港籍34歲及30歲陳姓車手，在大安區忠孝東路四段某旅店投宿，隨即派員前往清查，過程中，又發現前來交付金融卡的44歲汪姓男子，立即將3人依現行犯逮捕，查扣金融卡50張、手機2具及毒品依托咪酯等證物。

據知，30歲陳嫌原為廚師，因缺錢花用透過臉書應徵車手，他於本月8日入境後，以每日2000元報酬，協助詐團收取存摺及金融卡，而34歲陳嫌則因積欠200萬元債務，同樣透過臉書應徵車手來台，以每日2000酬勞，負責幫詐團至ATM領錢交給收水車手，至於汪嫌則是負責運送金融卡給陳嫌。

警詢時，3嫌均坦承協助詐團當車手，但說詞保留並未供出贓款流向，警詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押2名港籍陳嫌獲准。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方逮捕來台當詐騙集團車手的香港籍陳姓男子。（記者陸運鋒翻攝）

