為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    加拿大男子酒後鬧事 胡亂破壞捷運萬大線施工器材

    2026/01/25 10:32 記者王冠仁／台北報導
    警方將鬧事的加拿大籍男子帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

    警方將鬧事的加拿大籍男子帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

    2名加拿大籍男子昨晚跟朋友一起在台北市一家酒吧聚會喝酒，直到今天凌晨才結束；這2名男子離去後疑因不勝酒力，居然胡亂走到附近台北捷運萬大線工地，還徒手破壞、推倒護欄、警示燈等相關器材。有民眾發現兩人沿途咆哮、鬧事，隨即報警，他們見到警察現身，嚇得配合調查，警方將他們帶回派出所後，工地負責人表明不願提告，但他們必須賠償相關費用5200元。

    北市警中正二分局在今天凌晨1時許接獲報案，民眾聲稱有兩名外籍男子，在和平西路與南海路口附近咆哮、破壞捷運萬大線工地器材。轄區員警立刻趕到現場，這兩名外籍男子見到警方出現，當場變乖，同時配合警方調查返回派出所。

    警方調查，這2名加拿大籍男子近日來台旅遊，昨天晚上跟朋友在台北市羅斯福路一家酒吧聚會，直到今天凌晨才離去。這2名男子離去後，徒步亂走，還沿途徒手破壞一旁的萬大線捷運工地施工器材，其中有許多警示燈因此被損壞不堪使用。

    警方說，這2名男子被帶回派出所後不敢再鬧事，警方循線聯繫上工地負責人，對方表示不願提告，但要求2男要負責賠償，他們最後賠償5200元才結束這場鬧劇。

    中正二分局呼籲民眾飲酒務必適量、自制，若酒後無法自理應由親友陪同，以防失態或引發危險。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播