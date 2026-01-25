加拿大男子酒後鬧事 胡亂破壞捷運萬大線施工器材

警方將鬧事的加拿大籍男子帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

2名加拿大籍男子昨晚跟朋友一起在台北市一家酒吧聚會喝酒，直到今天凌晨才結束；這2名男子離去後疑因不勝酒力，居然胡亂走到附近台北捷運萬大線工地，還徒手破壞、推倒護欄、警示燈等相關器材。有民眾發現兩人沿途咆哮、鬧事，隨即報警，他們見到警察現身，嚇得配合調查，警方將他們帶回派出所後，工地負責人表明不願提告，但他們必須賠償相關費用5200元。

北市警中正二分局在今天凌晨1時許接獲報案，民眾聲稱有兩名外籍男子，在和平西路與南海路口附近咆哮、破壞捷運萬大線工地器材。轄區員警立刻趕到現場，這兩名外籍男子見到警方出現，當場變乖，同時配合警方調查返回派出所。

警方調查，這2名加拿大籍男子近日來台旅遊，昨天晚上跟朋友在台北市羅斯福路一家酒吧聚會，直到今天凌晨才離去。這2名男子離去後，徒步亂走，還沿途徒手破壞一旁的萬大線捷運工地施工器材，其中有許多警示燈因此被損壞不堪使用。

警方說，這2名男子被帶回派出所後不敢再鬧事，警方循線聯繫上工地負責人，對方表示不願提告，但要求2男要負責賠償，他們最後賠償5200元才結束這場鬧劇。

中正二分局呼籲民眾飲酒務必適量、自制，若酒後無法自理應由親友陪同，以防失態或引發危險。

