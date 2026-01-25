為25萬債務強押2人圍毆成傷 警攔截圍捕5落網2在逃

警方壓制逮5人。（民眾提供）

高雄市洪姓男子不滿宋姓男子欠債25萬元不還又避不見面，今天（25日）凌晨設局約在鳳山區一處停車場，再撂6人前往討債不成，圍毆宋男及溫姓友人成傷，雙手捆綁強押上車；鳳山警方線上攔截圍捕，掏槍壓制逮5人，救出宋男等2人，另有2嫌在逃追緝中。

警方調查，宋姓男子（26歲）與債主洪姓男子（18歲）有25萬元債務糾紛，宋男遲未還錢又避不見面，洪男今天凌晨以女子約見面聊天設局，將宋男約至鳳山區瑞興路一處停車場。

洪男雖未出面，涉嫌教唆黃男（28歲）等6人，分乘2車到場守株待兔，見宋男搭乘溫姓友人（44歲）車輛到場，立刻上前包抄2人，要求宋男還錢，宋男稱還不出來。

雙方談判破裂，6人涉嫌以棍棒砸車，並圍毆2人成傷，還將2人雙手捆綁，朱男（19歲）、林男（19歲）及楊男（20歲）等人以強暴脅迫手段強押上車，準備帶往他處毆打。

鳳山警方接獲民眾通報有人遭強押上車，線上警組立即趕赴現場，發現多名青少年及2部自小客車聚集，當場喝令眾人配合盤查。

一行人見警心虛拒捕，分頭駕車加速逃逸，其中1部黑色自小客車目無法紀，情急下撞毀停車場繳費亭強行衝出。

警方立即攔截圍捕，動員優勢警力追緝，於鳳山區博愛、瑞興路口攔截車輛，嫌犯因逃竄不及自撞，警方掏槍喝令下車，將車上嫌犯壓制在地，救出雙手遭捆綁的宋男及溫男，及時阻止2人被強押載走。

另一部由黃男（28歲）駕駛車輛，乘客張男（31歲）及張男（34歲）於逃逸過程受傷，目前由警方派員全程嚴密戒護送醫治療。

另有洪姓債主未到案、黃男在逃，警方已掌握行蹤，並成立專案小組，將全力緝捕歸案。

警訊後先將5人依妨害秩序、妨害自由、毀損及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官從重起訴。

警方攔截圍捕逮5人、2人在逃。（民眾提供）

警方救回雙手遭捆綁的溫姓男子。（民眾提供）

警方救回雙手遭捆綁的溫姓男子。（民眾提供）

警方救回雙手遭捆綁的宋姓男子。（民眾提供）

