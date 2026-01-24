為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男女輕生釀火燒車？基隆外木山路旁全面燃燒 海巡及時拉出

    2026/01/24 23:56 記者林嘉東／基隆報導
    停在基隆市安樂區湖海路邊的轎車暗夜然起火燃燒。（記者林嘉東翻攝）

    停在基隆市安樂區湖海路邊的轎車暗夜然起火燃燒。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區湖海路二段圓環今晚（24日）火燒車，停在車格內的轎車突然竄出濃煙，伴隨爆炸聲。海巡署第二岸巡隊官兵巡邏發現，奮不顧身衝上前，趕在車輛陷入火海前一刻，強行將車內一對男女拉出車外。

    海巡署第二岸巡隊大武崙漁港安檢所官兵今晚8點20分巡邏到湖海路二段，聞到濃烈塑膠燒焦味，尋味察看發現，路旁停車格內轎車後座冒出火花，車內不時傳出「砰、砰」悶響爆炸聲。

    安檢所官兵強行拉開車門，合力將車內一男一女拖出車外。海巡人員嘗試以滅火器撲滅火勢救，但內裝起火迅速蔓延，整輛車瞬間被火舌吞噬。

    基隆市消防局獲報後派遣大武崙分隊趕抵，拉水線噴灑泡沫灌救，火勢於20分鐘內撲滅，轎車已燒得僅剩骨架。消防員檢查獲救者傷勢，38歲王姓女子與27歲陳姓男子蹲坐路旁，王女說吸入濃煙頭暈，陳男則意識清楚。據悉，2人意圖尋短引發大火。

    救護人員2人送基隆長庚醫院治療，經急救後情況穩定。警方介入調查，釐清尋短動機，同對肯定海巡官兵及時伸出援手避免悲劇。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    轎車燒成廢鐵。（記者林嘉東翻攝）

    轎車燒成廢鐵。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局趕抵撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局趕抵撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

