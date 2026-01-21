悲歌！新北老婦遭女兒盜賣房產 給兒167萬後被棄養

銀髮悲歌！86歲老婦先後遭兒女背叛棄養，獲判撤銷贈與。示意圖。（圖取自freepik）

養兒「妨」老！高齡86歲新北市陳姓老婦先是被女兒盜賣林口的房產，兒子說要接她到新竹安養晚年，她匯出僅剩的167萬元後，竟遭兒子棄養還趕出租屋處，憤而向新竹地院提告要孽子還錢，法官如數判准。

陳婦說，因兒子承諾要照顧她，她才在112年11月將僅剩存款167萬元匯給兒子，事後兒子卻將她安置在租屋處獨自生活，房租及生活費還是她自行以每月退休俸支付，兒子僅係約每週1至2次前往探望、極少次數偕同散步及陪同就醫而已。

113年4月3日大地震時，兒子對她不聞不問，她一人在租屋處驚嚇大哭、四處求救。兒子更趁她在113年4月下旬返回台北處理事務之際，擅將房屋退租，並限她在113年6月前清空屋內物品，還要跟她拿處理費，因而使她流離失所、無處可去。最後陳婦住進三峽的安養院，憤而提告要求孽子返還167萬。

陳婦弟弟作證說，先前外甥女告訴母親跟她住，說會好好照顧媽媽，結果竟把姐姐在林口的房子偷偷賣掉，把錢全部偷走，姐姐難過之際，當兒子說要跟她住的時候，姐姐很高興，要他幫忙匯167萬元給外甥，因此法官認定陳婦主張與兒子約定共同居住、照顧她，作為贈與金錢之負擔一事，應非虛構，得以採信。

法官認為，陳婦主張贈與金錢給兒子時，約定附有應同住照顧她的負擔，兒子受贈拿到錢後，卻未履行負擔，且未善盡扶養義務。因此陳婦決定撤銷贈與要求返回款項為有理由，應予准許。最後判陳男應返還167萬元給母親。

