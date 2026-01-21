麻辣鍋「滿堂紅」涉助詐團洗錢 又3公司負責人聲押

「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如的表弟雷智翔（中）收押。（記者劉信德攝）

台北地檢署偵辦知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉與跨國假投資詐騙集團合作，利用旗下公司協助洗錢，去年11月聲押蔡閔如禁見獲准，再追查發現，有7家公司與滿堂紅合作幫詐團洗錢，賺取1％報酬，昨天再指揮警方兵分14路展開第2波搜索，約談這7家公司實際負責人等8人，訊後聲押禁見蔡閔如表弟雷智翔等3人。

檢警昨拘提及約談涉案的7家公司負責人，包含富比高數碼及台灣森源林業公司實際負責人雷智翔、仜川及釧瓏公司實際負責人何居易、荃冠公司負責人張琴芳、金華苑公司負責人詹軒文、旺紅公司實際負責人牟得真及莊金鵬等人；今天複訊後聲押禁見雷智翔、何居易及牟得真共3人；張琴芳、詹軒文與莊金鵬各50萬元交保並限制出境出海及限制住居。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，去年4月至8月，有詐團以假投資為由，騙走18名被害人9億餘元，追查贓款流向時發現，有1億多元匯到滿堂紅等14家公司，其中9家公司由蔡閔如實質掌控，懷疑蔡女涉以開虛假發票等方式，助詐團將黑錢洗白，將款項交給詐團並抽取1成佣金。

去年11月間，檢警發動第一波搜索，訊後聲押禁見蔡閔如獲准，蔡女表弟雷智翔當時也有被約談，訊後50萬元交保；經追查發現，有7家公司涉與滿堂紅合作，利用公司帳戶幫詐團收水，以現金提領方式交給蔡閔如並賺取1％報酬。

檢察官陳雅詩昨天指揮刑事局電信偵查二隊、台北市警察局中正一分局、中山分局等單位發動第二波行動，拘提涉案的公司負責人及車手共8人，車手昨天已移送複訊，檢方訊後將1人請回、另1人限制住居。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

旺紅公司實際負責人牟得真。（記者劉信德攝）

仜川及釧瓏公司實際負責人何居易（左）。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法