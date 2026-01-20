指涉案要監管帳戶加LINE聯絡、訂單未處理問帳戶 台南警：全是詐騙！

卓姓男子接獲來路不明的電子郵件稱他有訂單未處理、客服人員並詢問他的帳戶與資金情形，卓男向警方查證確認是詐騙伎倆。（圖由台南市警三分局提供）

台南市警局第二、三分局分別於近日接獲疑似詐騙案，1名程姓男子接獲詐騙集團來電指其涉入刑事案、要監管帳戶匯款6萬元，並要求加入LINE聯絡，程男急衝派出所求助、確認是詐騙伎倆；另名卓姓男子也接獲電子郵件說他有訂單未處理，客服詢問其帳戶與資金狀況，卓男也詢問派出所員警查證是詐騙圈套，都保住辛苦血汗錢！

昨（19）日下午，1名57歲的程姓男子接獲自稱檢警單位人員的電話，對方指他涉及刑事案件，並要求程男加入LINE進行後續聯繫；歹徒在對話中稱握有程男個人資料以博取信任，接著以「監管帳戶」為由、要求程男配合匯款6萬元台幣。

請繼續往下閱讀...

程男於當日晚間7時許神色慌張地到南市警二分局民權派出所諮詢員警。所長何家慶與警員黃琮民、徐淯湞細心詢問事件經過後，識破這是詐騙集團慣用的「假冒檢警」犯罪手段。

員警說明，司法機關絕不會透過LINE與民眾聯絡、更不會要求監管或匯款到私人帳戶。程男才恍然大悟、打消匯款6萬元的念頭。

另，住在台南安南區的卓姓男子也在19日接獲不明的電子郵件，對方自稱是客服人員說卓男有未處理的訂單，並進一步詢問其名下銀行帳戶及可動用的資金狀況，卓男察覺有異、前往轄區市警三分局派出所諮詢，警方確認是常見的詐騙手法，勸阻卓男匯出8萬多元。

警方提醒民眾，檢警單位絕對不會在電話中要求製作筆錄或要民眾加入LINE聯絡、更不會要求民眾交付存摺、提款卡或現金進行監管。民眾若接獲可疑電話，內容提及「涉案、帳戶異常或傳喚」等關鍵字，應秉持「一聽、二掛、三核實」原則，務必保持冷靜，先掛斷電話並立即撥打165反詐騙專線，或直接到鄰近派出所查證，切勿輕信對方威脅而輕易交付財物，以免落入詐騙圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

卓姓男子接獲來路不明的電子郵件稱他有訂單未處理、客服人員並詢問他的帳戶與資金情形，卓男向警方查證確認是詐騙伎倆。（圖由台南市警三分局提供）

詐騙集團冒用165反詐騙專線製作假的反詐騙中心LINE來誘騙民眾上當。（圖由台南市警二分局提供）

詐騙集團冒用165反詐騙專線製作假的反詐騙中心LINE來誘騙民眾加入及聯絡。警方呼籲民眾不要加入、避免上當中計。（圖由台南市警二分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法