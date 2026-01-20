專挑頂加！ 身揹6條通緝慣竊闖3民宅 搜刮逾72萬落網

警方將身揹6條通緝的陳姓慣竊移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

身揹6條通緝的陳姓慣竊，日前潛入新北市永和區一帶公寓或華廈，專挑頂樓加蓋破壞鐵窗，進入屋內搜刮名錶、精品、外幣等財物，總價值逾72萬元，且陳嫌行竊後不斷變裝混淆警方，經專案小組調閱多支監視器追查，於上週五鎖定行蹤逮捕陳嫌，詢後移送偵辦。

據了解，45歲陳嫌從事水電工作，但偷遍雙北地區民宅，他從前年7月起，遭到台北、新北及士林地檢署發布6條竊盜通緝，原本居無定所，但近期交了女友後，居住在新店區一帶。

永和警分局調查，陳嫌自去年12月初至今年1月5日，鎖定永和區保安路、中正路3間公寓及華廈頂加，趁著1樓鐵門沒關之際潛入後，破壞鐵窗進入屋內大肆搜刮，其中1戶損失勞力士名錶、寶詩龍戒指及精品皮帶8條等物品，另2戶則遭竊外幣及百貨公司禮券，3起竊案損失總共約72萬元。

警方專案小組查出，陳嫌相當狡猾，他在尋找下手目標時，會在行竊前1、2個禮拜前，騎乘女友的機車到場勘查地形，而行竊當天則騎乘共享機車或租賃單車前往，將頂加的鐵窗破壞後進入搜刮，犯案後則多次變裝增加查緝困難度，不過，陳嫌在1次行竊時，仍被住戶裝設的監視器拍下樣貌。

警方今指出，經專案小組調閱數十支監視器追查，並分析比對作案手法及相關跡證，進而鎖定陳嫌涉有重嫌，於上週五掌握其行蹤後，隨即持搜索票前往新店光復街將陳嫌逮捕，查扣iPhone手機、金項鍊及1萬餘元等贓證物，警詢後，將陳嫌依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，另6條竊盜通緝則解送歸案。

警方查扣iPhone手機、金項鍊及1萬餘元等贓證物。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓慣竊鎖定公寓或華廈頂加，將鐵窗破壞後進入搜刮。（記者陸運鋒翻攝）

