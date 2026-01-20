馬文君「翹班」扯軍購是空白支票！沈伯洋：沒來開會卻胡說八道

民進黨立院黨團今召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，民進黨立委沈伯洋（左一）回應軍購等時事議題。（記者劉信德攝）

立法院國防及外交委員會昨（19）日針對1.25兆元國防特別條例草案召開機密會議：國民黨立委馬文君昨缺席會議後今又公開質疑，要買什麼都不知道，這就不等同我們簽「空白支票」？民進黨立委沈伯洋今痛批，如果馬文君真的想監督，就應該進來開會，針對1.25兆元怎麼計算，只要有來參加機密會議就會知道，無論是品項、項目本來就屬於機密範疇。

馬文君不僅是外交及國防委員會成員，還是本會期的外交及國防委員會召委。

沈伯洋指出，他昨天在國防委員會中質詢時要求，哪些可以對國人說明、哪些現階段不能說明，國防部要講清楚；有些立委不是國防外交委員會成員，像黃國昌完全不知道來龍去脈，很容易講錯話。為了要保護好這些立委們，才要求國防部先把可以公開的內容列出來，沒有列出的就是不能講。

「如果是國防外交的委員又沒有來參與會議的，這有點誇張！」沈伯洋直言，馬文君昨天如果進來就知道自己講的完全不是事實。針對1.25兆元怎麼計算，只要有來參加機密會議就會知道，無論是品項、項目本來就屬於機密範疇。

沈伯洋批評，如果馬文君真的想監督，就應該進來開會，先前關稅議題開機密會議時也召開相關會議，馬文君也沒有進來，卻又在外面胡說八道，對台灣造成傷害。他強調，國防外交大家應該同一陣線，就如總統說的，不同黨但要同一國。

沈伯洋重申，立委應該進來委員會了解來龍去脈，付委後覺得哪些事項不合理、要砍、要調整，這才是立委職責；但完全不履行立委職責，來都不來，該付委也不付委，是錯誤的事情。

