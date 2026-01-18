為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    粉領女車手落網！為何不大規模「釣魚式」抓詐騙車手？警方給答案

    2026/01/18 22:59 記者顏宏駿／彰化報導
    警方扮成美食外送員，成功逮捕車手。（資料照）

    彰化警方喬裝成投資客，再配合詐團「內鬼」，揪出詐騙車手，也讓該名女車手受到應有的法律制裁。「釣魚式執法」在這裡看到成效，而國內詐騙猖獗，網路「假投資、真詐財」廣告氾濫，為什麼警方在偵辦詐騙案時，不規模使用「釣魚式」執法？

    警方表示，販毒和詐騙是兩種犯案類型，查緝毒品「釣魚式」辦案屢見不鮮，主要原因係販毒是「主動推銷」型犯罪，毒販會主動接觸潛在買家，警方只需偽裝成買家，就能輕易「釣」到證據，這這符合《刑法》中的「誘捕」原則，誘使犯罪發生，但不主導，且販毒證據明確（毒品實物）。

    警方說，詐騙案氾濫，用釣魚式辦案，通常只能釣出車手，而車手通常是被動參與，他們是詐騙集團招募的「工具人」。警方若偽裝進入詐騙集團或去「招募」車手，就可能被視為「誘發犯罪」，將來上法庭，往往變成雙方攻防的焦點。

    警方指出，在詐騙案中警方偶爾會喬裝成外送員、送貨員、超商店員，圖的是「辦案方便」，也就是已經掌握車手的可能動向，用假身分讓對方放下心防，方便逮捕而非誘捕。釣車手不是「不用」，而是「不宜大規模用」釣魚式，因為法律風險高、操作複雜，且詐騙的生態更偏向預防而非誘捕。

