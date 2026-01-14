行人遭撞命危！高雄鳳山路口設左轉號誌 民眾仍違規4天開50罰單

鳳山區鳳松、博愛路口增設左轉車道專用號誌維護行人安全。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山區鳳松、博愛路口本月4日發生汽車撞飛行人事故，地方要求市府增設左轉車道專用號誌完成，但仍有民眾違規未依號誌行駛，警方4天開出50張罰單，提醒民眾守法維護安全。

高雄市鳳山區鳳松、博愛路口本月4日發生汽車撞飛行人事故，一名洪姓男子駕車從鳳松路左轉博愛路，撞飛正走斑馬線的8旬葉楊姓婦人，造成她重摔送醫急救，迄今未脫離險境。

北門里長謝秀霞表示，鳳松路、博愛路口車流量大，里民遵守交通規則行走斑馬線，卻慘被左轉車撞飛命危，凸顯難以保障行人安全，要求市府針對周邊4條道路，增設左轉專用車專用號誌，錯開行人專用號誌時間，讓民眾過馬路更安全。

交通局9日完成鳳松、博愛、曹謹、中正4條道路，各增設左轉專用車道號誌，錯開行人與左轉車行相與時間，地方肯定高效率，確保行人安全。

但仍有民眾不清楚號誌已改善，直接左轉未依號誌行駛，造成路口交通大亂，警方1月10日起，於鳳松、博愛路口，執行交通取締，4天開出50張罰單。

警方依據道路交通管理處罰條例第48條2款「不依號誌行駛」舉發，處以600元至1800元罰鍰。

交通局提醒民眾應留意前方路況，行車務必依照號誌行駛；警方呼籲民眾行經鳳松、博愛路口，應遵守交通號誌，以維護公眾安全。

高雄鳳山鳳松、博愛路口行人被撞命危，市府增設左轉車道專用號誌，民眾違規未依號誌行駛，警方4天開出50張罰單。（民眾提供）

