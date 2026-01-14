為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜監「亡命之徒」保外就醫潛逃 北市落網解送發監執行

    2026/01/14 18:25 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭監獄黃姓男受刑人保外就醫潛逃，昨晚在台北落網，今天下午解送宜蘭地檢署發監執行。（記者江志雄攝）

    宜蘭監獄一名黃姓男受刑人保外就醫期間潛逃，傳出是名有攻擊行為的亡命之徒，消息披露一度引起外界恐慌，後來證實昨晚在台北市文山區落網，今天（14日）下午解送宜蘭地檢署發監執行。

    35歲黃姓受刑人家住新北，涉毒品案被判刑1年，去年4月到宜蘭監獄服刑，後來因罹病辦理保外醫治獲准，10月7日具保出監，到台北醫學大學附設醫院就醫，保外就醫期間未定期回報聯繫，矯正署本月5日廢止保外醫治，宜監隔天透過書函及科技設備（LINE）通知他8日到宜蘭地檢署報到返監執行，但未現身。

    台北市警局昨晚9點40分在台北市文山區新光路執行巡邏勤務，發現1輛自小客車形跡可疑，通報查詢車籍資料，確認是先前通報遭侵占車輛，警方上前攔查，發現黃姓駕駛是宜蘭監獄保外就醫潛逃的受刑人，黃男交付安非他命1包、毒品吸食器1組，經過毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應。

    宜蘭地檢署發布新聞稿指出，黃姓受刑人因違反保外就醫規定，被廢止保外醫治資格，未於期限內返監執行，宜檢收受宜蘭監獄函文後開立拘票，指揮三星警分局逕行拘提，後來得知黃男在台北市文山區被警查獲，今天下午被解送宜檢發監執行。

    宜蘭地檢署強調，保外就醫是基於人道考量的例外措施，受刑人應遵守規定，凡有逃避刑罰執行情形，宜檢會依法處理，維護刑罰執行秩序及司法公信力。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    相關新聞請見︰

    宜監潛逃受刑人北市文山落網 警路上攔侵占車抓到人還搜出毒品

