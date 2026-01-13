驗尿超標2倍！軍人抽喪屍煙彈毒駕被逮 判刑6月、罰金1萬

21歲李姓男子去年服義務役休假返家，吸食喪屍菸彈後毒駕被查獲，桃園地院審結將他判處6月徒刑，得易科罰金。（記者余瑞仁攝）

住在桃園市中壢區的21歲李姓男子去年5月間為軍人身分時，在家施用含二級毒品依托咪酯「喪屍煙彈」的電子煙後，駕車外出購物途中因違規被警方攔查，發現車內有4顆煙彈，採尿檢測呈依託咪酯毒品陽性反應，且濃度超標2倍，案經桃園地檢署依陸海空軍刑法罪嫌起訴；桃園地院審理時，李男坦承毒駕，法官審結依違反陸海空軍刑法第54條第1項第3款之罪，將他判處有期徒刑6月，併科罰金1萬元。

判決指出，李男於去年入伍服義務役，同年5月2日晚間休假在家以電子煙加熱方式吸食含二級毒品的抽喪屍煙彈後，於3日凌晨2點30分駕車外出前往平鎮區購物；李男於凌晨3點40分駕車行經平鎮區金陵路3段時，因違規行車被巡邏員警攔查，警方經他同意後執行搜索，在車內查獲4顆依托咪酯煙彈，隨後對他採尿送驗，檢測結果有依託咪酯陽性反應，且濃度為103ng/ml，較行政院公告的法定標準值50ng/ml超出2倍，訊後移送檢方偵辦起訴。

法官審理時，李男坦承施用毒品後駕車，法官審酌，政府大力推動反毒工作並宣導毒駕禁令多年，李男仍於施用毒品後，執意駕車上路，對他人及自身安全、財產造成之危害至鉅，應予嚴懲；惟考量其犯罪認罪態度、行為時之年紀、素行、智識程度、經濟生活狀況等情狀，判處有期徒刑6月，併科罰金1萬元，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役均以1千元折算1日，以資懲儆。

