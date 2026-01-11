為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    硬上酒店小姐 他竟拍下來分享炫耀反露餡

    2026/01/11 08:11 記者吳昇儒／台北報導
    鍾、江兩名男子為同住一屋的室友，前年某日搭訕一名亮麗女子，發現其在台北某酒店工作，便找來同為室友的酒店幹部安排到女子上班地方消費。兩人將女子灌倒後，鍾男心起歹意，強姦對方，過程均被江男拍下，還拿給安排的幹部看。台北地檢署偵訊後，乘機性交罪將鍾男起訴，另依妨害性隱私及不實性影像罪起訴江男。

    檢警調查，鍾、江二人與一名酒店幹部共同租住在台北市某民宅中，鍾、江二人曾與被害女子搭訕，詢問得知其工作地點台北市內某家酒店，回家後便請室友幫忙安排到該店消費。

    前年9月8日晚間，在幹部的安排下，兩人如願找到該名女子坐檯，三人喝到隔天凌晨，見女子已經泥醉，鍾男心起歹意，在包廂內指姦對方，江男則在一旁看熱鬧，並拿出手機拍攝。

    鍾男見女子無反抗能力，竟再將人搬到廁所性侵，過程也被江男拍下，存在手機內。

    事後，江男將影片跟做酒店幹部的室友分享，對方卻認為要保護好酒店小姐，與鍾、江二人溝通後，決定找被害女子出來協調賠償事宜。

    被害人不甘受辱，同年月20日，到警察局對鍾、江二人分別提出乘機性交、妨害性隱私及不實性影像罪告訴。

    檢察官偵訊後，認定鍾、江二人涉有重嫌，近日偵結，依法提起公訴。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

