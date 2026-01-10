為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警巡邏秒認出人！三條通竊盜慣犯台北車站落網

    2026/01/10 10:01 記者劉慶侯／台北報導
    王姓慣竊被警方一眼認出就逮。（記者劉慶侯翻攝）

    王姓慣竊被警方一眼認出就逮。（記者劉慶侯翻攝）

    王姓男子長期在雙北市和基隆伺機行竊民眾財物，並且分遭三地地檢署發布竊盜通緝。王男日前在台北車站蠢蠢欲動時，被巡邏的北市警中正一分局忠孝西出所員警瞥見，一眼就認出是要追查的嫌犯，當場將他逮捕，訊後依法究辦，並追查有無另再涉其他案件中。

    北市警察局中正一分局忠孝西路派出所日前受理陳姓男子、潘姓男子及張姓女子報案，三人分別在網咖、背包客棧及地下街遭竊，遭竊物皆為錢包與現金。由於作案手法相當類似。警方受理後立即調閱周邊監視器，迅速鎖定涉案的王姓男子。

    然而王嫌四處流竄、行蹤飄忽且無固定住所，使警方在追查過程中一度受阻。所幸忠孝西路派出所員警於台北車站大廳巡邏時，憑藉敏銳觀察力，跟王嫌不期而遇便一眼認出，立即上前盤查並將他帶返派出所釐清案情。

    經警方進一步查詢，發現王嫌除涉3案外，另因竊盜案件遭臺北、新北及基隆地檢署發布三件通緝，屬「三條通」竊盜慣犯，警方全案偵訊後，依竊盜罪嫌及通緝事由移送北地檢署偵辦。

    警方表示，民眾在網咖、旅宿或公共空間活動時，務必留意個人財物，可使用置物櫃或交由可信任友人協助保管，避免將包包放置在座椅旁或離身處，以免讓宵小有機可乘，造成不必要的財產損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播