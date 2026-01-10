警巡邏秒認出人！三條通竊盜慣犯台北車站落網

王姓慣竊被警方一眼認出就逮。（記者劉慶侯翻攝）

王姓男子長期在雙北市和基隆伺機行竊民眾財物，並且分遭三地地檢署發布竊盜通緝。王男日前在台北車站蠢蠢欲動時，被巡邏的北市警中正一分局忠孝西出所員警瞥見，一眼就認出是要追查的嫌犯，當場將他逮捕，訊後依法究辦，並追查有無另再涉其他案件中。

北市警察局中正一分局忠孝西路派出所日前受理陳姓男子、潘姓男子及張姓女子報案，三人分別在網咖、背包客棧及地下街遭竊，遭竊物皆為錢包與現金。由於作案手法相當類似。警方受理後立即調閱周邊監視器，迅速鎖定涉案的王姓男子。

然而王嫌四處流竄、行蹤飄忽且無固定住所，使警方在追查過程中一度受阻。所幸忠孝西路派出所員警於台北車站大廳巡邏時，憑藉敏銳觀察力，跟王嫌不期而遇便一眼認出，立即上前盤查並將他帶返派出所釐清案情。

經警方進一步查詢，發現王嫌除涉3案外，另因竊盜案件遭臺北、新北及基隆地檢署發布三件通緝，屬「三條通」竊盜慣犯，警方全案偵訊後，依竊盜罪嫌及通緝事由移送北地檢署偵辦。

警方表示，民眾在網咖、旅宿或公共空間活動時，務必留意個人財物，可使用置物櫃或交由可信任友人協助保管，避免將包包放置在座椅旁或離身處，以免讓宵小有機可乘，造成不必要的財產損失。

