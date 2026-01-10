2女員工被當坐檯小姐 照顧協會理事左擁右抱還捏胸

高市某照顧協會曾姓理事長對兩名女員工伸狼爪，賠65萬元獲緩刑。示意圖。（資料照）

高市某照顧協會曾姓理事長帶員工去KTV聚餐，竟將2名19歲、21歲的女員工叫來身邊「坐檯」，左擁右抱還伸出鹹豬手捏胸部，2女不堪受辱報警，曾男趕緊賠65萬元換取和解，被法官依強制猥褻罪各判刑7月和8月，另宣告緩刑3年。

判決指出，2024年6月18日傍晚6點多，曾男帶著員工去KTV聚餐，酒酣耳熱之際，曾男先叫21歲的小花（化名）坐在他右邊，隨即伸出鹹豬手環繞小花的肩膀，再游移到她腰部，賤手再漸漸往下游移，觸摸小花的屁股，小花身體稍微閃躲後，曾男又把手搭到小花的肩上，再把右手放到胸部，隔著衣服搓揉。

小花趕緊起身，曾男抱完一個不過癮，又叫小美（化名）也來坐在他旁邊位置，此時再伸出右手在小美身上游移，更直接把手探入小美的衣服裡觸摸胸部；兩女受辱後哭著向友人告狀，並在友人陪同下報警。

高雄地院審理時，曾男見事情大條，趕緊各掏出50萬和15萬元和兩女達成和解，法官認為，曾男酒後不思控制其情慾衝動，分別對兩女做出強制猥褻及性騷擾行為，不僅欠缺尊重他人身體及性自主意願之觀念，更造成兩女身心受創、惶惶不安，考量雙方已和解，因此官依強制猥褻罪各判刑7月和8月，另宣告緩刑3年，並要求曾男應提供240小時義務勞務，及接受有關性別平等相關法治教育課程20小時，可上訴。

