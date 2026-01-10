為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2女員工被當坐檯小姐 照顧協會理事左擁右抱還捏胸

    2026/01/10 09:57 記者黃佳琳／高雄報導
    高市某照顧協會曾姓理事長對兩名女員工伸狼爪，賠65萬元獲緩刑。示意圖。（資料照）

    高市某照顧協會曾姓理事長對兩名女員工伸狼爪，賠65萬元獲緩刑。示意圖。（資料照）

    高市某照顧協會曾姓理事長帶員工去KTV聚餐，竟將2名19歲、21歲的女員工叫來身邊「坐檯」，左擁右抱還伸出鹹豬手捏胸部，2女不堪受辱報警，曾男趕緊賠65萬元換取和解，被法官依強制猥褻罪各判刑7月和8月，另宣告緩刑3年。

    判決指出，2024年6月18日傍晚6點多，曾男帶著員工去KTV聚餐，酒酣耳熱之際，曾男先叫21歲的小花（化名）坐在他右邊，隨即伸出鹹豬手環繞小花的肩膀，再游移到她腰部，賤手再漸漸往下游移，觸摸小花的屁股，小花身體稍微閃躲後，曾男又把手搭到小花的肩上，再把右手放到胸部，隔著衣服搓揉。

    小花趕緊起身，曾男抱完一個不過癮，又叫小美（化名）也來坐在他旁邊位置，此時再伸出右手在小美身上游移，更直接把手探入小美的衣服裡觸摸胸部；兩女受辱後哭著向友人告狀，並在友人陪同下報警。

    高雄地院審理時，曾男見事情大條，趕緊各掏出50萬和15萬元和兩女達成和解，法官認為，曾男酒後不思控制其情慾衝動，分別對兩女做出強制猥褻及性騷擾行為，不僅欠缺尊重他人身體及性自主意願之觀念，更造成兩女身心受創、惶惶不安，考量雙方已和解，因此官依強制猥褻罪各判刑7月和8月，另宣告緩刑3年，並要求曾男應提供240小時義務勞務，及接受有關性別平等相關法治教育課程20小時，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播