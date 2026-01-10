為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大貨車司機違停台61線呼呼大睡 自行車騎士追尾重傷

    2026/01/10 09:37 記者蔡政珉／苗栗報導
    大貨車司機違停台61線呼呼大睡，自行車騎士追尾重傷。圖為苗栗地院。（資料照）

    大貨車司機違停台61線呼呼大睡，自行車騎士追尾重傷。圖為苗栗地院。（資料照）

    營業大貨車駕駛尤男於2024年7月13日早上7點多將車輛違停於台61線西濱快速道路103.1公里處北上路段慢車道時，尤男直接在車上睡著，一名自行車騎士當時行經該處，撞上尤男駕駛的大貨車導致重傷；苗栗地院法官近期審理後，認為受傷騎士行經案發地點時未注意車前狀況為主因，無法全部歸責尤男，依犯過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，以1000元折算1日。

    判決書指出，尤男案發前駕駛營業大貨車行經苗栗縣後龍鎮台61線103.1公里處北上路段時，竟將車輛停放於側車道並完全占用慢車道後在車上休息，後來直接睡著；而自行車騎士從後方直行時，車頭直接撞上大貨車後方，人車倒地，當場重傷。

    事發後，尤男直到警方到場處理才被喚醒，自行車騎士送醫手術後因頸椎不完全神經損傷，導致四肢無力、大小便功能障礙，且無法自行翻身或坐起，日常生活須24小時專人照護。

    法官審理時，尤男雖表明有意願賠償自行車騎士，但仍未與被害人及其家屬達成和解，僅能認定尤男犯後態度尚可；不過法官審酌，自行車騎士當時未注意車前狀況，為導致車禍發生主因，最後依過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，以1000元折算1日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播