    基隆暗夜火警 女為救父雙雙被嗆昏

    2026/01/10 09:32 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市七堵區百五街一處住宅今天日凌晨發生火警。基隆市消防隊員迅速撲滅火勢，救出已陷入昏迷的1對父女，經送往醫院急救後，尚未脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市七堵區百五街公寓3樓民宅，今（10日）日凌晨發生火警。基隆市消防隊員趕抵，迅速撲滅火勢，救出已陷入昏迷的一對父女，經送往醫院急救後，均因吸入性嗆傷嚴重，轉加護病房治療中，尚未脫離險境。

    基隆市消防局今天凌晨0時59分接獲通報，七堵區百五街五層樓公寓發生火警，立即調派第一大隊、百福、七堵、暖暖、仁愛分隊共13車、25名消防隊員馳援，消防隊員1點5分趕抵火場，發現公寓3樓民宅廚房不斷冒出濃煙，花了23分鐘撲滅火勢後，發現屋內1 對趙姓父女倒在臥房門口，已陷入昏迷；消防隊員先救出趙女，再救出趙姓屋主。

    消防隊員表示，52歲趙姓屋主獲救時，雖陷入昏迷，經送醫急救後已恢復意識，趙的26歲女兒則因吸入性嗆傷送醫，急救後對痛有感覺，但2人都還在加護病房治療中，尚未脫離險境。

    消防隊員表示，今天凌晨民宅火警起火地點位於屋內客廳，燃燒面積約20平方公尺，從趙姓父女雙雙倒臥在臥房門口地點研判，趙女為了救父親逃出火場，因吸入過多濃煙，才被濃煙嗆昏；火調科今天上午將重回火場釐清起火原因。

    基隆市消防局呼籲，民眾居家烹煮時務必注意安全，廚房用火應保持警覺，避免因疏忽釀災；若遇火警，應立即撥打119並迅速疏散人員，確保生命安全。

    基隆市消防局指出，基隆市七堵區百五街民宅，今天凌晨民宅火警起火地點位於屋內客廳，燃燒面積約20平方公尺；火調科今天上午將重回火場釐清起火原因。（記者林嘉東攝）

    基隆市消防局表示，趙姓父女雙雙倒臥在臥房門口，2人因吸入過多濃煙，雙雙被嗆昏在屋內。（記者林嘉東翻攝）

