    社會

    騎士直行撞上欲倒退小貨車重傷 CPR一度恢復呼吸終仍不治

    2026/01/10 10:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    騎士直行撞上欲倒退小貨車，消防一度恢復騎士呼吸，最後仍不治。（民眾提供）

    騎士直行撞上欲倒退小貨車，消防一度恢復騎士呼吸，最後仍不治。（民眾提供）

    朱姓男機車騎士昨（9）日下午1點多騎車行經苗栗縣後龍鎮勝利路時，當時駕駛小貨車的陳姓男子正要從路旁倒退，小貨車車身占據慢車道，朱男所騎乘機車直接撞上小貨車，人、車倒地傷勢嚴重失去呼吸心跳，消防人員到場後雖一度透過CPR按壓協助朱男恢復呼吸，但送醫後仍於昨日深夜不治。

    轄區竹南警方今天表示，事發當時，朱男騎乘機車沿勝利路由西往東行駛，行經勝利路188號附近時，因不明原因偏離行駛與陳男所駕駛的小貨車發生碰撞，朱男被撞飛後當場昏迷、失去意識。詳細事故發生原因仍待釐清。

    消防人員指出，由於撞擊力道巨大，朱男當場撞飛、重摔在路旁民宅前。救護人員抵達後，發現朱男臉部有多處嚴重創傷，血流不止，頸動脈搏動若有似無，呼吸疑似已經中止，生命跡象極度不穩定。救護人員隨即在現場實施心肺復甦術（CPR）全力搶救，經過約一分鐘按壓，朱男恢復自主呼吸，隨後立刻將朱男送醫。

    陳男則稱，當時正要倒退至馬路，後方一輛白色轎車行經，所以等待白色轎車通過，之後即發生事故。

    竹南警方表示，陳男酒測值為0，朱男有無飲酒部分仍須鑑驗，全案已報請相驗。

