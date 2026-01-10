荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯失公平，裁定免除子女的扶養義務，駁回老翁請求。

判決指出，這名老翁生活陷入困境，主張兩名子女已有穩定收入，要求他們每人每月應支付2500元的扶養費，然而，這對子女在法庭上揭開了一段充滿恐懼與辛酸的童年往事，反求法院免除扶養義務。

子女控訴，父親從年輕時就將薪水拿去購買毒品，完全不顧家庭生計，全靠母親在超市擔任收銀員維持生活。不僅如此，老翁自民國91年起經常酒後鬧事，曾多次毆打母親，甚至在兩名孩子分別才3歲與4歲時，只因目睹母親被打而哭泣，竟狠心揮動皮帶抽打他們。老翁甚至曾持木棍、鋁棒作勢攻擊，並在岳母出面勸阻時，當眾勒住岳母脖子致傷，甚至開車衝撞岳家鐵門，惡霸行徑逼得母親只能帶著他們連夜逃難，從此過著四處躲避、與父失聯的日子。

兩名子女在困苦中長大，為了求學與生存，年紀輕輕就必須拚命打工。法庭調查發現，孩子們在高中時期就到餐廳端盤子，甚至從樓梯摔傷，或是在超市徹夜盤點、到台北工地做鐵工、當家教，靠著自己的雙手辛苦自立。而這段期間，父親不但沒給過一分錢，更從未盡到任何探視或關懷的責任，就此消失在他們的生活中近20年。

台東地方法院法官審理後認為，雖然老翁目前的確因病且無資產，符合「不能維持生活」的受扶養條件，但他過去對子女及家屬的行為極其惡劣。這種無正當理由未盡扶養義務且情節重大的行為，若仍要求受害的子女在成年後負擔扶養義務，違背了法律的公平正義，裁定准許子女免除對父親的扶養義務。

