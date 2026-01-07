為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    點根菸就氣爆？ 法官「2線索」判逆子故意縱火

    2026/01/07 23:22 記者王捷／台南報導
    吳男點菸引起住家氣爆辯稱是意外，但吳母稱他曾揚言縱火，火調也認為人為縱火可能較高，台南高分院因此駁回吳男上訴。（資料照，記者王捷攝） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    吳姓男子前年凌晨在學甲區開著瓦斯抽菸導致氣爆，一審以公共危險罪判4年徒刑，但他上訴辯稱是意外，在屋內點了根菸就爆炸，但高等法院台南分院認為，吳母曾報案稱吳男有家暴紀錄、要縱火，法官綜合火災調查證據，駁回上訴。

    前年5月30日凌晨3時許，吳男住家傳出爆炸聲，吳男否認放火，辯稱只是用打火機點火抽菸後爆炸，最多是過失失火。辯護人也主張瓦斯鋼瓶鏽蝕且欠缺檢驗標示，不能排除自然洩漏或抽菸點火引燃。

    但依據火災調查，瓦斯鋼瓶放在吳男住處1樓臥室內，未裝調節器與管路，監視器畫面顯示屋內先有火光閃爍，吳男沒救火、報案，還兩度走出又返回住處，不久住處傳出巨響並出現大片亮光，火勢延燒至3樓。消防到場後撲滅，吳男全身2度到3度燒傷送醫。

    合議庭指出，以消防局提供的資料，瓦斯爆燃必須要先外洩，並在室內蓄積到一定的濃度，結合監視器時間軸與火調鑑定，爆燃發生在吳男再次進入屋內後不久，且案發時只有吳男一人進出，沒有其他人可合理操作鋼瓶開關。

    另外，法院並引用吳母在消防談話筆錄所述，該鋼瓶是吳男半年前自母親住處搬走，當時說要拿去縱火，母親也提到吳男曾對她施暴並揚言縱火，她因此聲請保護令，且保護令是在案發前不久核發。

    火勢雖造成牆面、窗框與天花板等受損，但主要結構仍完整，法院因此認定屬放火燒燬現供人使用住宅未遂，維持一審判4年。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

